İngiliz bilim insanları 170 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfetti

·56·Dünya
İngiliz bilim insanları 170 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfetti

İngiliz bilim insanları, Dünya'da 170 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfetti. Dişleri o kadar inceydi ki kürdanları andırıyordu. Bu nedenle ağırlıklı olarak küçük balıklar ve diğer küçük su canlılarıyla besleniyordu. Konuyla ilgili haber The Independent'ta yer aldı.

Yeni türe Ctenosuchus tenuidens adı verildi. Keşif, Büyük Britanya'dakiPortsmouth Üniversitesi ve Fas'taki II. Hasan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

Antik sürüngenin fosilleşmiş kalıntıları, günümüz Fas'ının güneydoğusundaki Atlas Dağları'nda bulundu. Bilim insanları dişleri mikroskop altında inceleyerek birbirine yakın özel kenarlar tespit etti. Bu yapı, hayvanın beslenme tarzının kendine özgü olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılarıntahminlerine göre, küçük balıklar, kabuklular ve diğer su organizmalarıyla besleniyordu. Çene ve diş yapısı, Jura döneminde yaşamış bazı pterozorlarınkine de benziyordu. Bu hayvanlar, sudaki küçük organizmaları süzerek beslenmiş olabilir.

Araştırma, tarih öncesi hayvan gruplarının birbirinden bağımsız olarak benzer beslenme yöntemlerine uyum sağladığını gösteriyor. Bulgular ayrıca, antik timsah akrabalarının daha önce düşünülenden daha çeşitli ortamlarda yaşadığını ve farklı beslenme biçimlerine sahip olduğunu anlamaya yardımcı oluyor.

Suda gözleri kapalı bir şekilde duran timsahın yandan görünüşü.
Ctenosuchus tenuidensPortsmouth ÜniversitesiII. Hasan ÜniversitesiAtlas DağlarıPaleontoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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