Ruziqul Berdiyev Al Wahda maçı öncesi planlarını açıkladı

Asya Şampiyonlar Ligi 2 turnirinin 2. haftası kapsamında Karşi'nin Nasaf takımı, kendi sahasında BAE'nin köklü kulübü Al Wahda kulübünü ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında ev sahibi ekibin teknik direktörü Ruziqul Berdiyev ve savunma oyuncusu Golib Gaybullayev yer alarak hazırlık süreci ve gelecek maçın planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşi kulübünün hocası, rakip kadroda birçok yabancı yıldız bulunmasına rağmen takımın onların güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ettiğini ve galibiyet için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını vurguladı.

«Rakipte 20'ye yakın lejyoner var ama biz hazırız»

Ruziqul Berdiyev, Al Wahda takımını analiz etme sürecindeki zorluklar ve rakibin potansiyeli hakkında şunları söyledi:

Kadro analizindeki zorluk: Al Wahda'yı incelemek biraz zor oldu. Şampiyona ve kupa maçlarında farklı kadrolarla sahaya çıkıyorlar. Bu nedenle ilk 11'de tam olarak kimlerin oynayacağını önceden tahmin etmek kolay değil;

Lejyoner faktörü: Rakip kadroda yerelleştirilmiş oyuncularla birlikte 20'ye yakın lejyoner bulunuyor. Büyük ihtimalle birçok güçlü yabancı futbolcuya karşı sahaya çıkacağız;

Oyun planı: «Onların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip oyuncularımıza aktardık. Amacımız, rakibin üstün taraflarını kısıtlayıp zayıf noktalarından verimli bir şekilde yararlanmak. Bunun için sahada disiplin ve yüksek konsantrasyon gerekiyor».

«Gençleri sahaya sürmekten asla korkmuyoruz»

Nasaf'ın hocası, takımda yetişen yeni nesil oyunculara duyduğu büyük güveni özellikle belirtti:

Gençlik politikası: «Bu yıl gençlerimize boşuna çok fırsat vermedik. A takımla düzenli antrenman yapmak onlar için büyük bir tecrübe okulu oluyor. Artık onları sahaya sürmekten korkmuyoruz»;

Olimpiyat milli takımındaki sonuçlar: Oyuncularımız Olimpiyat milli takımında da kendilerini çok iyi gösterdiler. Gelecekte bu dört yetenek ana kadronun temelini oluşturursa, bu bizim için büyük bir başarı olacaktır;

Güvenilir yedek kulübesi: Takımdaki tecrübeli futbolculardan biri eksik olsa bile gençlere rahatlıkla ve tereddüt etmeden güven duyuluyor.

Taraftarlarla birlikte gerçek bir bayram bekleniyor

Nasaf'ın hocası, karşılaşmanın turnuvadaki önemine de değindi: