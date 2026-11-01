Londra derbisi: Tottenham kendi sahasında Crystal Palace'ı net skorla mağlup etti

·15·Spor
Londra derbisi: Tottenham kendi sahasında Crystal Palace'ı net skorla mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında oynanan çekişmeli Londra derbisinde Tottenham kendi evindeCrystal Palaceile karşılaştı ve 2-0'lık net bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın kaderini, konuk ekibin forveti Jean-Philippe Mateta'nın henüz ilk dakikalarda kırmızı kart görerek oyun dışı kalması belirledi. Sayısal üstünlüğü eline alan 'Spurs', rakip kaleye iki cevapsız gol göndererek hanesine kritik 3 puan yazdırdı.

Maçın özeti: Erken kırmızı kart ve iki gol

Mücadele sert ikili mücadelelerle başladı:

Bu sonuç, takımların puan durumundaki yerini şu şekilde etkiledi:

Tottenham yükselişte:

  • Kazanılan 3 puanla 'Spurs' toplam puanını 12'ye çıkardı ve Premier Lig tablosunda 9. sıraya yerleşti; Crystal Palace tehlike hattında:

  • 7 puanda kalan 'Kartallar', ligde 17. sırada, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.Maç raporu ve kadrolarPremier Lig, 9. Hafta Tottenham - Crystal Palace: 2-0

Goller:

  • Grey (25), van Hecke (73).

  • Kırmızı Kart:

  • Mateta (13, Crystal Palace). İlk 11'ler:

  • Tottenham: Kinski, van Hecke, van de Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmoush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallagher, 66), Tel.

Crystal Palace:

  • Henderson, Richards, Disasi, Canvotte, Wharton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Hughes, 88), Pino (Nketiah, 60), McNeil (Osorio, 77), Mingueza, Mateta. Kinski, van Hekke, van de Ven, Robertson, Fernandesh, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallaher, 66), Tel.

  • «Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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