Londra derbisi: Tottenham kendi sahasında Crystal Palace'ı net skorla mağlup etti
İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında oynanan çekişmeli Londra derbisinde Tottenham kendi evindeCrystal Palaceile karşılaştı ve 2-0'lık net bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın kaderini, konuk ekibin forveti Jean-Philippe Mateta'nın henüz ilk dakikalarda kırmızı kart görerek oyun dışı kalması belirledi. Sayısal üstünlüğü eline alan 'Spurs', rakip kaleye iki cevapsız gol göndererek hanesine kritik 3 puan yazdırdı.
Maçın özeti: Erken kırmızı kart ve iki gol
Mücadele sert ikili mücadelelerle başladı:
13. dakikadaki kırılma anı: Crystal Palace'ınyıldız forveti Jean-Philippe Mateta, yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve konuk ekip maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı;Grey perdeyi açtı (25. dakika):
Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Tottenham baskıyı artırdı; Archie Grey şık bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi; Van Hecke'nin fişi çeken golü (73. dakika):
Konuk ekip savunmada direnmeye çalışırken, Jan Paul van Hecke rakip fileleri ikinci kez havalandırarak maçtaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı: 2-0. Puan durumundaki son vaziyet
Bu sonuç, takımların puan durumundaki yerini şu şekilde etkiledi:
Tottenham yükselişte:
Kazanılan 3 puanla 'Spurs' toplam puanını 12'ye çıkardı ve Premier Lig tablosunda 9. sıraya yerleşti; Crystal Palace tehlike hattında:
7 puanda kalan 'Kartallar', ligde 17. sırada, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.Maç raporu ve kadrolarPremier Lig, 9. Hafta Tottenham - Crystal Palace: 2-0
Goller:
Grey (25), van Hecke (73).
Kırmızı Kart:
Mateta (13, Crystal Palace). İlk 11'ler:
Tottenham: Kinski, van Hecke, van de Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmoush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallagher, 66), Tel.
Crystal Palace:
Henderson, Richards, Disasi, Canvotte, Wharton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Hughes, 88), Pino (Nketiah, 60), McNeil (Osorio, 77), Mingueza, Mateta. Kinski, van Hekke, van de Ven, Robertson, Fernandesh, Tonali, Kudus, Grey (Porro, 46), Marmush (Kulusevski, 77), Solanke (Gallaher, 66), Tel.
«Kristal Pelas»: Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.
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