Barcelona'nın PSG maçı kadrosu açıklandı — eksikler ve sürpriz isimler

·5·Spor
Barcelona'nın PSG maçı kadrosu açıklandı — eksikler ve sürpriz isimler

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki kritik karşılaşma öncesinde Katalan Barcelona kulübünün teknik direktörü Hansi Flick Fransa'nın başkentine gidecek resmi kadroyu açıkladı.

Çekişmeli mücadele 20 Ekim'de Paris'teki ünlü Parc des Princes stadyumunda oynanacak. Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak.

Barcelona'nın resmi kadrosu

Teknik heyet, yaklaşan önemli maç için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

  • Kaleciler: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković;

  • Defans: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Alex Campos;

  • Orta saha: Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Bryan Fariñas, Rodri;

  • Forvet: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

Savunmadaki ciddi kayıplar: Kimler kadro dışı kaldı?

Katalan kampındaki bazı lider oyuncular çeşitli nedenlerle bu deplasman maçını kaçıracak:

  • Savunma hattındaki boşluk: Takımın as savunmacıları olan Eric García, Jules Koundé ve Andreas Christensen kadroya alınmadı;

  • Hücumdaki değişiklikler: Yetenekli kanat oyuncusu Roony Bardghji de bu maçta yer almayacak;

  • Gençler ve yeni güçler: Savunma merkezindeki eksikler nedeniyle teknik heyet, Xavi Espart ve Alex Campos gibi gençlere güvenmeyi tercih etti.

Her iki takımın da ilk haftalarda maksimum puan toplayarak zirve yarışında olması, Paris'teki maçı bu haftanın en heyecan verici Şampiyonlar Ligi karşılaşması haline getiriyor.

BarcelonaHansi FlickParc des PrincesŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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