Özbek oyuncuların forma giydiği Esteghlal deplasmanda kritik bir galibiyet aldı
AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi Batı Bölgesi 2. hafta maçları tamamlandı. 12 Ekim'de oynanan karşılaşmalarda Özbekistan milli takım oyuncuları Jaloliddin Masharipov ve Rustam Ashurmatov formalarını terlettiği İran'ın «Esteghlal» takımı, deplasmanda Katar'ın «Al-Gharafa» kulübünü mağlup etti.
Eş zamanlı oynanan bir diğer mücadelede ise BAE'nin «Al-Ain» kulübü, Irak'ta farklı bir galibiyet alarak liderliğini sürdürdü.
Özbekler ilk 11'de: Esteghlal'in Doha başarısı
İran devi, Katar deplasmanından kritik üç puanla döndü:
Lejyonerlerimiz sahada: Rustam Ashurmatov ve Jaloliddin Masharipov maça ilk 11'de başladı. Ashurmatov savunmada sağlam bir performans sergilerken, Masharipov 53. dakikada oyundan alındı;
Goller ve maçın özeti: 37. dakikada Asani, Esteghlal'i öne geçirdi, ev sahibi ekipten Sassi 48. dakikada dengeyi sağladı. Ancak 60. dakikada Gudarzi'nin attığı gol, Tahran ekibine 1:2'lik kritik bir galibiyet getirdi;
Yüzde yüz sonuç: İki maç sonunda 6 puan toplayan Esteghlal, puan durumunda 2. sırada yer alıyor. Henüz puanı bulunmayan Al-Gharafa ise 13. basamakta kaldı.
Al-Ain, Irak'ta rakibini dağıttı
BAE'nin köklü kulüplerinden Al-Ain, deplasmanda Irak'ın Air Force takımının kalesine dört gol göndererek turnuvadaki dominasyonunu gösterdi:
İlk yarıda teslimiyet: Al-Ain, maçın kaderini ilk 45 dakikada belirledi. Kaku (13), Ar Rosan'ın kendi kalesine golü (18) ve H. Rahimi'nin dublesi (23, 44) skoru farklı bir boyuta taşıdı;
Teselli golü: Irak kulübü ancak 89. dakikada Javad'ın golüyle farkı azaltabildi — 1:4;
Puan durumu: 6 puan ve averajla en iyi istatistiğe sahip olan Al-Ain, Batı Bölgesi'nin lideri oldu. Puansız kalan Air Force ise 16. sıraya geriledi.
Elit ACL maçlarında Özbek futbolcuların forma giydiği yabancı kulüpler, kıtasal liderlik mücadelesinde önemli roller üstlenmeye devam ediyor.
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