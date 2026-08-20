Oleksandr Usyk, Muhammad Ali ile olası tarihi maçın ayrıntılarını açıkladı

·1·Spor
Oleksandr Usyk, Muhammad Ali ile olası tarihi maçın ayrıntılarını açıkladı

Ağır sıkletin yenilgisiz tartışmasız dünya şampiyonu Oleksandr Usyk (25-0, 16 nakavt), boks tarihinin en büyük efsanesi Muhammad Ali ile olası karşılaşması hakkındaki soruya beklenmedik ve samimi bir yanıt verdi. Eski dünya şampiyonu Larry Holmes’un eleştirel açıklamasının ardından Ukraynalı boksör, idolüne karşı ringe çıkması hâlinde maçın nasıl geçeceğini ve kimin kazanacağını hayal etti.

«Holmes’un eleştirisi ve Usyk’in samimi itirafı»

Daha önce efsanevi boksör Larry Holmes, Usyk ile Ali arasındaki olası karşılaşma hakkında konuşarak Oleksandr’ın Muhammad Ali’ye karşı mücadelede bir raund bile kazanamayacağını savunmuştu.

Usyk ise yalnızca kendi döneminin değil, tüm boks tarihinin en büyük dövüşçüsü olarak Ali’yi seçeceğini ve ona karşı tam mesafeli, çetin bir maç çıkaracağını belirtti:

"Kendi dönemimden değil de başka bir nesilden rakip seçme fırsatım olsaydı, elbette çocukluğumdan beri idolüm olan Muhammad Ali ile dövüşmeyi seçerdim. Bu çok zorlu ve sert bir mücadele olurdu; bence maç 12 ya da 15 raunda kadar uzardı. Sonuca gelince, Ali kazanırdı ama yalnızca puanla!", — dedi Oleksandr Usyk.

Muhammad Ali ve Oleksandr Usyk: Tarihi karşılaştırma

Gösterge

Muhammad Ali (ABD)

Oleksandr Usyk (Ukrayna)

Bokstaki statüsü

Boks tarihinin «En büyüğü» (The Greatest)

Ağır sıkletin tartışmasız dünya şampiyonu

Profesyonel derecesi

56 galibiyet (37 nakavt), 5 mağlubiyet

25 galibiyet (16 nakavt), 0 mağlubiyet

Dövüş stili

Yüksek hız, hafif ayak hareketleri («Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar»)

Yüksek tempo, kesintisiz baskı, ring zekâsı ve çevik ayak hareketleri

Larry Holmes’un tahmini

Ali mutlak üstünlük kurar (Usyk bir raund bile kazanamaz)

Usyk’in kendi tahmini

12–15 raundluk zorlu maçın ardından puanla galibiyet

Saygıdeğer bir direnç ve maçın son gonguna kadar mücadele

İki dönemin en çevik ağır sıkletleri

Oleksandr Usyk, ağır sıklete yükseldiğinden beri Muhammad Ali’nin stilini anımsatan hızlı ayak hareketleri ve yüksek boks zekâsıyla öne çıkıyor. Boks uzmanlarına göre bu iki şampiyonun ringde karşılaşması, tarihin en seyir zevki yüksek, hızlı ve teknik açıdan zengin ağır sıklet maçı olabilirdi.

Sizce Muhammad Ali ve Oleksandr Usyk en iyi dönemlerindeki formlarıyla ringe çıksaydı, maç gerçekten Usyk’in söylediği gibi Ali’nin puan üstünlüğüyle mi sonuçlanırdı, yoksa Oleksandr’ın kazanma şansı var mıydı?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilgi çekici tarihi analizi boksseverlerle hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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