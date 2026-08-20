Barcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı

·2·Spor
Barcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı

Barcelona ile 3 yıllık tam sözleşme imzalayan João Cancelo, kulübün yakın gelecekteki ana hedefleri hakkında konuşarak takımın önceliğini açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli Portekizli savunmacıya göre Katalan kulübü, yeni sezonda tüm odağını UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya verecek.

“Tüm gücümüzü ortaya koyacağız”: Cancelo’nun açıklaması

Cancelo, “Blaugrana” ekibinin Avrupa’daki hedefleri hakkında konuşurken, takımın uzun süredir beklenen kupa için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi:

“Barcelona her zaman zirveyi hedefleyen bir kulüp. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak ve bu kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”, — dedi João Cancelo.

Cancelo ve Barcelona’nınŞampiyonlar Ligi’ndeki durumu

Gösterge

Durum ve temel ayrıntılar

Futbolcu

João Cancelo (32 yaşında, Portekiz)

Sözleşme süresi

Barcelona ile 3 yıllık tam sözleşme

Kulübün ana hedefi

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Geçen sezonki sonuç

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elendi

Kadrodaki rolü

Her iki kanatta yüksek tempo ve deneyim sağlamak

Avrupa zaferi için mücadele

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi serüvenini çeyrek finalde noktalamak zorunda kalan Katalan kulübü, yeni sezonda kadrosunu deneyimli oyuncularla güçlendirerek Avrupa’nın zirvesini geri almayı planlıyor. Cancelo’nun takıma kalıcı olarak katılmasıyla savunmada ve kanat hücumlarında istikrar sağlanması bekleniyor.

Sizce yenilenen kadrosu ve João Cancelo’nun dönüşüyle Barcelona, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilir mi?

Analiz ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, bu önemli haberi Barcelona taraftarlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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