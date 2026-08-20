Barcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı

Barcelona ile 3 yıllık tam sözleşme imzalayan João Cancelo, kulübün yakın gelecekteki ana hedefleri hakkında konuşarak takımın önceliğini açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli Portekizli savunmacıya göre Katalan kulübü, yeni sezonda tüm odağını UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya verecek.

“Tüm gücümüzü ortaya koyacağız”: Cancelo’nun açıklaması

Cancelo, “Blaugrana” ekibinin Avrupa’daki hedefleri hakkında konuşurken, takımın uzun süredir beklenen kupa için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi:

“Barcelona her zaman zirveyi hedefleyen bir kulüp. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak ve bu kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”, — dedi João Cancelo.