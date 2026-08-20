Barcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı
Barcelona ile 3 yıllık tam sözleşme imzalayan João Cancelo, kulübün yakın gelecekteki ana hedefleri hakkında konuşarak takımın önceliğini açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli Portekizli savunmacıya göre Katalan kulübü, yeni sezonda tüm odağını UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya verecek.
“Tüm gücümüzü ortaya koyacağız”: Cancelo’nun açıklaması
Cancelo, “Blaugrana” ekibinin Avrupa’daki hedefleri hakkında konuşurken, takımın uzun süredir beklenen kupa için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi:
“Barcelona her zaman zirveyi hedefleyen bir kulüp. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak ve bu kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”, — dedi João Cancelo.
Cancelo ve Barcelona’nınŞampiyonlar Ligi’ndeki durumu
Gösterge
Durum ve temel ayrıntılar
Futbolcu
João Cancelo (32 yaşında, Portekiz)
Sözleşme süresi
Barcelona ile 3 yıllık tam sözleşme
Kulübün ana hedefi
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
Geçen sezonki sonuç
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elendi
Kadrodaki rolü
Her iki kanatta yüksek tempo ve deneyim sağlamak
Avrupa zaferi için mücadele
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi serüvenini çeyrek finalde noktalamak zorunda kalan Katalan kulübü, yeni sezonda kadrosunu deneyimli oyuncularla güçlendirerek Avrupa’nın zirvesini geri almayı planlıyor. Cancelo’nun takıma kalıcı olarak katılmasıyla savunmada ve kanat hücumlarında istikrar sağlanması bekleniyor.
Sizce yenilenen kadrosu ve João Cancelo’nun dönüşüyle Barcelona, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilir mi?
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