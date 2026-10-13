Atletico teknik direktörü Manchester United planını açıkladı

Madrid'in Atletico kulübü teknik direktörü Diego Simeone UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiliz Manchester United takımına karşı oynanacak kritik karşılaşma öncesinde basına açıklamalarda bulundu. İspanya'nın prestijli Marca gazetesine röportaj veren Arjantinli çalıştırıcı, rakibin gücü, yoğun presi ve beklenen taktik planları hakkında açık konuştu.

İngiliz kulübü sezon başında bir dizi beraberlik almış olsa da, Simeone onların hücum potansiyelini hafife alma hakları olmadığını vurguladı.

Simeone'nin rakip analizi ve taktik yaklaşımı

Atletico hocası maçın zorluğuna özellikle dikkat çekti:

Pres ve hız: “Yarın kendi sahamızda, çok iyi pres yapan ve kadrosunda yüksek hıza sahip oyuncuları bulunan bir rakibe karşı zorlu bir maç bizi bekliyor”;

Tehlikeli pozisyon faktörü: “Sezon başındaki beraberliklere rağmen, Manchester ekibi tıpkı geçen sezon olduğu gibi çok sayıda gol pozisyonu yaratıyor”;

Belirleyici görev: “Bu Manchester United. Bu yüzden oyunun gidişatını rakip için maksimum düzeyde sorun yaratacak bir yöne çevirmeliyiz.”

Maç detayları ve zamanı

Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 2. hafta;

Yer: İspanya'nın başkenti Madrid, Metropolitano Stadyumu;

Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saatiyle 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece saat 00:00'da başlayacak.

Madrid'deki bu şiddetli mücadelenin, Avrupa kupalarındaki en çekişmeli ve sürpriz sonuçlara açık karşılaşmalardan biri olması bekleniyor.