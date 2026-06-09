Donald Trump NBA finalinde ıslıklandı (video)

Okyanusun ötesinde, özellikle ABD'nin en ünlü metropolü New York'ta, spor ve siyaset dünyasını sarsan skandal bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 8 Haziran'da Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) belirleyici final aşaması kapsamındaki "New York Knicks" ve "San Antonio Spurs" takımları arasındaki maça katıldı. "Madison Square Garden" arenasında gerçekleşen bu çetin mücadele sırasında, yerel taraftarlar tarafından Başkan'a yönelik ani ve kitlesel bir ıslıklama yapıldı.

Belirtmek gerekir ki, Donald Trump, ABD'nin uzun tarihinde NBA final maçını doğrudan arenadan canlı izleyen ilk görevdeki başkan olarak tarihe geçti. Bu tarihi maçı, "Knicks" kulübünün sahibi James Dolan'ın özel VIP locasında, torunu Kai ve kişisel siyasi danışmanı Boris Epstein'ın eşliğinde izledi. Aslında Trump, "New York Knicks" takımının ateşli ve uzun yıllara dayanan taraftarlarından biri olarak kabul edilir; geçen yüzyılın 1990'lı yıllarından beri bu kulübün maçlarını düzenli olarak takip etmektedir.

Beyaz Saray liderinin beklenmedik ziyareti nedeniyle spor salonunda güvenlik önlemleri olağanüstü şekilde artırıldı. New York Belediyesi bile güvenlik gerekçesiyle stadyum dışındaki caddelere kurulan dev ekranlarda maçın toplu gösterimi planını acilen iptal etmek zorunda kaldı.

Hoş olmayan durum, maç başlamadan önce, ülkenin milli marşının çaldığı anlarda yaşandı. Stadyumun merkezindeki büyük ekranda Başkan'ın görüntüsü birkaç saniye göründüğünde, tribünleri dolduran binlerce taraftar aynı anda ıslık çalarak tepki gösterdi. Bu sırada Trump, ekranda gülümseyerek taraftarlara askeri selam veriyordu. Kameralar görüntüyü hızla "Knicks" sporcularına çevirdikten sonra salondaki gürültü yerini alkışlara bıraktı.

Durum biraz rahatsız edici geçse de, Trump bu soğuk karşılamayı oldukça sakin ve vakur bir şekilde karşıladı. Mücadele sona erdikten sonra medya mensuplarıyla yaptığı konuşmada gülümseyerek, "Bence stadyumda çoğunlukla alkışlar ve tezahüratlar yankılandı" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı. İlginç olanı, Beyaz Saray liderinin çetin mücadelenin belirli bir bölümünde biraz uyuyakalmayı başarmış olmasıydı.

Aslında Donald Trump ile NBA dünyası arasındaki ilişkiler uzun süredir soğuk ve gergin seyrediyor. Ulusal Basketbol Birliği, ABD'deki dört büyük profesyonel spor ligi arasında en "liberal" ve özgür görüşlere sahip sistem olarak kabul ediliyor ve birçok yıldızı Trump'ın politikalarına açıkça karşı çıkıyor. Ligin LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi en nüfuzlu yıldızları, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de onu sert bir şekilde eleştirmişti. 2017 yılında sporcuların sert açıklamalarına yanıt olarak Trump, o yılın NBA şampiyonu "Golden State Warriors" takımını Beyaz Saray'da ağırlama törenini gösterişli bir şekilde iptal etmişti.

Bu karşılaşma, dört galibiyete kadar sürecek devasa final serisinin üçüncü maçıydı. Maçta "San Antonio Spurs" takımı 115:111'lik skorla zafer kazanarak önemli bir galibiyeti resmileştirdi. Buna rağmen, genel seride "New York Knicks" hala 2:1 önde. Bir sonraki çetin mücadele 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece yine New York'ta gerçekleşecek.

Bu final, kendine özgü tarihi bir rövanş niteliği taşıyor; 1999 yılındaki efsanevi belirleyici mücadelelerin bir tekrarı sayılıyor. O zaman da bu iki dev şampiyonluk için savaşmış ve hızlı "San Antonio" 4:1'lik skorla üstünlük sağlamıştı. Geçen süre zarfında "Spurs" NBA kupasını başlarının üzerinde dört kez daha kaldırdı (en son 2014 yılında), "Knicks" ise bu süre içinde bir kez bile finale yükselemedi. New York kulübünün son şampiyonluk sevinci ise uzak 1973 yılına denk geliyor.

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