Ruziqul Berdiyev, Al Wahda mağlubiyeti ve Nematov hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu

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Ruziqul Berdiyev, Al Wahda mağlubiyeti ve Nematov hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu

AFC Şampiyonlar Ligi 2 kapsamında Karshi'nin Nasaf takımı, kendi sahasında BAE'nin Al Wahda kulübünü konuk etti ve 1-2'lik skorla acı bir mağlubiyet aldı. Karşılaşma dramatik anlara, özellikle kaleci Abduvohid Nematovun penaltı kullanması ve ardından kalesinde gördüğü gole sahne oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Ejderhalar"ın teknik direktörü Ruziqul Berdiyev gazetecilerin zorlu sorularına detaylı ve açık yanıtlar verdi.

“İki devrede iki farklı takım izledik”

Ruziqul Berdiyev, maçtaki farkı ve takımın en büyük eksiği olarak ilk yarıdaki aşırı heyecanı işaret etti:

  • İlk yarıdaki hatalar: “İlk yarıyı kötü geçirdik, rakibe fırsat tanıdık. Oyuncularda anlamsız bir heyecan vardı ve tam da bu yüzden basit durumlarda topu kaptırarak iki gol yedik;

  • İkinci yarıdaki değişim: Skor 0-2 iken oyuncular zihinsel engeli aştı ve daha rahat hareket ederek birçok pozisyon üretti. Bugünkü oyunumuza bakarsak, mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik;

  • Acelecilik ve kararlar: Heyecan ve acelecilik nedeniyle bazı duran top pozisyonlarında yanlış kararlar alındı. Örneğin, Zafarmurod ceza sahasına girdiğinde şut çekmesi gerekiyordu ancak pas vermeyi tercih etti. Böyle anlarda şans da bizden yana değildi.”

Bobur ve Sardor'un yedek bırakılmasının nedeni ne?

Gazeteciler, genellikle ilk 11'de görmeye alışık oldukları liderler — Sardor Bahromov ve Bobur Abduholiqovun ikinci yarıda oyuna girmesine de değindi:

  • Sardor'a dinlenme izni: Çok fazla maçta yer aldığı ve Murod da hazır döndüğü için ona biraz dinlenme izni verilmesine karar verildi;

  • Forvete mesaj: Bobur'un son maçlardaki verimliliğine bakılarak yedek kulübesi tercih edildi. Teknik direktöre göre, eğer bir forvet görevini tam yerine getirmiyorsa, kadroda değişiklik yapmak doğal bir durumdur.

Neden penaltıyı Nematov kullandı? Risk almanın sonucu

Basın toplantısının en hararetli kısmı, takımın kalecisi Abduvohid Nematov'un 11 metre penaltı atışını kullanmasıyla ilgiliydi:

  • Beklenmedik inisiyatif: “Bizde penaltıyı her zaman Sharof Muhitdinov kullanır, antrenmanlarda da bunun üzerinde çalışır. Ben de Sharof topun başına geçtiğinde onun vuracağını düşünmüştüm. Ancak topu neden Vohid aldı ve vurdu, bizim için de biraz anlaşılmaz oldu;

  • Büyük risk: Elbette kalecinin kalesini terk edip şut çekmesi büyük bir risk. Eğer gol olsaydı her şey doğru görünürdü. Ancak top döndüğünde kalemizde gol görmemiz, bu riskin acı bir sonucuydu. Bu, sahadaki oyuncuların kendi aralarında aldığı bir karardı ve bunu onlara soracağız.”

Sosyal medyadaki eleştiriler: “Bu Vohid'in sorunu değil”

Sosyal medyada mağlubiyetin ana sorumlusu olarak Nematov'un gösterilmesi ve üzerindeki baskının artmasına Berdiyev sert ve net bir yanıt verdi:

  • Yorumlara dikkat yok: “Oyuncular sosyal medyadaki yorumlara göre yaşamıyor. Eğer onlara odaklanırlarsa zihinsel olarak yıpranırlar;

  • Tam güven: Abduvohid zihinsel baskılara dayanabilen bir genç. Takımımız için nice önemli maçlarda galibiyet getirdi, kupalar kazanmamıza eşsiz katkılar sağladı. Bizim tarafımızdan ona hiçbir baskı olmayacak;

  • Kesin duruş: Eğer birileri Abduvohid hakkında olumsuz yorum yazıyorsa veya o birine hoş gelmiyorsa, bu o kişinin kendi sorunudur. Bu ne kalecimizin ne de Nasaf'ın sorunudur,” diyerek sözlerini noktaladı uzman isim.

AFC Şampiyonlar Ligi 2NasafAl WahdaAbduvohid NematovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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