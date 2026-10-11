Premier Lig devlerinin ilgisi sonrası Giuliano Simeone kulüpteki geleceğine karar verdi

İngiltere Premier Ligi devleri, Atletico Madrid'in hücum oyuncusu Giuliano Simeoneile yakından ilgileniyor. Ancak ünlü insayder ve gazeteci Ekrem Konurtarafından aktarılan bilgilere göre, 23 yaşındaki Arjantinli yetenek, İngiltere'den gelen tekliflere rağmen Madrid devinden ayrılmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Diego Simeone'nin küçük oğlu olan Giuliano, şu anda sadece 'Los Colchoneros' formasıyla gelişmeye ve ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda.

Premier Lig devlerinin radarında: Kimler talip?

Giuliano Simeone'nin La Liga'daki etkileyici performansı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti:

İngiliz devlerinin yarışı: Oyuncunun hizmetlerine üç önemli kulüp birden — Manchester United, Manchester Cityve Londra ekibi Tottenham ciddi ilgi gösteriyor ve durumunu yakından takip ediyor;

Piyasa değeri ve uzun vadeli sözleşme: Şu anda oyuncunun transfer değeri 40 milyon euroolarak tahmin ediliyor. Atletico ile mevcut sözleşmesi ise 2030 yazına kadar imzalanmış durumda.

İnanılmaz serbest kalma bedeli: 500 milyon euroluk engel

Atletico yönetimi, kendi yetiştirdiği oyuncusunu diğer takımlara kaptırmamak için sözleşmeye katı bir madde ekledi:

Rekor serbest kalma bedeli: Simeone'nin mevcut sözleşmesine göre, onu teknik direktör ve kulüp onayı olmadan almak isteyen her takım tam 500 milyon euro serbest kalma bedeli ödemek zorunda;

Oyuncunun sadakati: Finansal açıdan cazip tekliflere rağmen Giuliano, babasının yönetiminde Madrid ekibinin formasını giymeye devam etmeyi kariyerindeki öncelik olarak görüyor.

Sezondaki katkıları: Verimli bir başlangıç

Giuliano Simeone, İspanya liginde bu sezon yüksek bir verimlilik sergiliyor:

8 maçta 4 gole doğrudan katkı: La Liga'nın yeni sezonunda 8 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı;

Hücumda çok yönlülük: Sadece kanatlardaki hızıyla değil, aynı zamanda pres gücüyle de takımının hücum hattında kilit bir figür haline geliyor.

Madrid ekibi, yıldızlarından birini uzun süre elinde tutma niyetini gösterirken, Premier Lig kulüplerine transfer piyasasında net bir mesaj gönderdi: Giuliano Simeone satılık değil.