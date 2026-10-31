Nasaf, bir kişi eksik kaldığı maçta Surxon ile berabere kaldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanan merkezi ve kritik karşılaşmalardan biri olan Surxon ile Qarshi ekibi Nasaf arasındaki Voha derbisi, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu ve 1:1'lik skorla sonuçlandı.

Her iki takımın da galibiyet için tüm gücünü ortaya koyduğu maçta önemli anlar ikinci yarının ortalarına doğru yaşandı; hızlı goller ve maç sonundaki kırmızı kart, karşılaşmanın tansiyonunu yükseltti.

Maçın kronolojisi: 7 dakikalık gol serisi ve kırmızı kart

Maçın kaderini belirleyen kritik anlar şu şekilde gelişti:

Surxon öne geçti: Karşılaşmanın 66. dakikasında ev sahibi ekibin geliştirdiği atak sonuç verdi; yedekten oyuna giren Komronbek Yusupov'un isabetli pasında lejyoner Tornike Zebniauri topu ağlara göndererek skoru açtı;

Nasaf'tan hızlı cevap: Sadece yedi dakika sonra Qarshi ekibi dengeyi sağlamayı başardı. 73. dakikada Bobir Abdixoliqov'un şık pasından sonra Sardorbek Bahromov skoru 1:1'e getirdi;

Kırmızı kart: 84. dakikada Qarshi ekibi sahada bir kişi eksik kaldı; maç boyunca ikinci sarı kartını gören orta saha oyuncusu Murodbek Rahmatov hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Kalan dakikalarda ev sahibi ekip sayısal üstünlüğe sahip olsa da, tabeladaki 1:1'lik skor maç sonuna kadar değişmedi.

İstatistik ve maç raporu

Süper Lig. 26. hafta

Surxon — Nasaf 1:1

Goller: Zebniauri (66) — Bahromov (73);

Sarı kartlar: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);

Kırmızı kart: Murodbek Rahmatov (84, Nasaf).

Kadrolar:

Surxon: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

Nasaf: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Bu beraberlik her iki takımın puan durumundaki konumu için önemli bir puan olsa da, şampiyonluk yarışında Nasaf için bu kayıp kritik bir etki yaratabilir.