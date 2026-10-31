Nasaf, bir kişi eksik kaldığı maçta Surxon ile berabere kaldı

·2·Spor
Nasaf, bir kişi eksik kaldığı maçta Surxon ile berabere kaldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanan merkezi ve kritik karşılaşmalardan biri olan Surxon ile Qarshi ekibi Nasaf arasındaki Voha derbisi, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu ve 1:1'lik skorla sonuçlandı.

Her iki takımın da galibiyet için tüm gücünü ortaya koyduğu maçta önemli anlar ikinci yarının ortalarına doğru yaşandı; hızlı goller ve maç sonundaki kırmızı kart, karşılaşmanın tansiyonunu yükseltti.

Maçın kronolojisi: 7 dakikalık gol serisi ve kırmızı kart

Maçın kaderini belirleyen kritik anlar şu şekilde gelişti:

  • Surxon öne geçti: Karşılaşmanın 66. dakikasında ev sahibi ekibin geliştirdiği atak sonuç verdi; yedekten oyuna giren Komronbek Yusupov'un isabetli pasında lejyoner Tornike Zebniauri topu ağlara göndererek skoru açtı;

  • Nasaf'tan hızlı cevap: Sadece yedi dakika sonra Qarshi ekibi dengeyi sağlamayı başardı. 73. dakikada Bobir Abdixoliqov'un şık pasından sonra Sardorbek Bahromov skoru 1:1'e getirdi;

  • Kırmızı kart: 84. dakikada Qarshi ekibi sahada bir kişi eksik kaldı; maç boyunca ikinci sarı kartını gören orta saha oyuncusu Murodbek Rahmatov hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Kalan dakikalarda ev sahibi ekip sayısal üstünlüğe sahip olsa da, tabeladaki 1:1'lik skor maç sonuna kadar değişmedi.

İstatistik ve maç raporu

  • Süper Lig. 26. hafta

  • Surxon — Nasaf 1:1

  • Goller: Zebniauri (66) — Bahromov (73);

  • Sarı kartlar: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);

  • Kırmızı kart: Murodbek Rahmatov (84, Nasaf).

Kadrolar:

  • Surxon: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

  • Nasaf: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Bu beraberlik her iki takımın puan durumundaki konumu için önemli bir puan olsa da, şampiyonluk yarışında Nasaf için bu kayıp kritik bir etki yaratabilir.

Özbekistan Süper LigiSurxonNasafVoha DerbisiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jar'da erken gol ve sağlam savunma: Surxon önemli bir galibiyet aldı!Jar'da erken gol ve sağlam savunma: Surxon önemli bir galibiyet aldı!20 Eylül 20:11Ro‘ziqul Berdiyev geri dönüşü durdurdu: «Nasaf»ın gücü nerede?Ro‘ziqul Berdiyev geri dönüşü durdurdu: «Nasaf»ın gücü nerede?4 Ağustos 05:33Surxon, deplasmanda Qo‘qon-1912’yi tek golle mağlup ettiSurxon, deplasmanda Qo‘qon-1912’yi tek golle mağlup etti3 Ağustos 22:1615. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı15. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı5 Ağustos 14:22Süper Lig'de Eylül ayının en iyi teknik direktörü kim olacak?Süper Lig'de Eylül ayının en iyi teknik direktörü kim olacak?28 Eylül 17:33«Nasaf», Olmaliq’ta OKMK’yi mağlup etti: Lig tablosunda rekabet kızıştı!«Nasaf», Olmaliq’ta OKMK’yi mağlup etti: Lig tablosunda rekabet kızıştı!3 Ağustos 22:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü