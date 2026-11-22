İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında lider Arsenal deplasmanda Newcastle'a konuk oldu. St. James' Park'ta oynanan gergin ve tempolu mücadele 2:2 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı: 33. dakikada Eze Arsenal'i öne geçirdi. İkinci yarının başında ise ev sahibi ekip üst üste iki gol bularak öne geçti; 49. dakikada Barnes dengeyi sağladı, 62. dakikada Thiaw ise Newcastle'ı öne geçirdi. 78. dakikada Maduekenin golü maçın skorunu belirledi.

David Raya'nın sakatlığı ve puan durumu

Mücadele sırasında Londra ekibinin kalecisi David Raya elinden sakatlanarak 70. dakikada oyundan alındı ve yerine Arrizabalaga dahil oldu.

Bu beraberliğin ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 28'e yükselterek Premier Lig'deki liderliğini korudu ve bir maçı eksik Brighton'ın (22 puan) 6 puanönünde yer alıyor. Newcastle ise 13 puanla puan tablosunun 12. sırasındabulunuyor.