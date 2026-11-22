Dramatik beraberlik: Arsenal deplasmanda Newcastle karşısında galibiyeti kaçırdı
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında lider Arsenal deplasmanda Newcastle'a konuk oldu. St. James' Park'ta oynanan gergin ve tempolu mücadele 2:2 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı: 33. dakikada Eze Arsenal'i öne geçirdi. İkinci yarının başında ise ev sahibi ekip üst üste iki gol bularak öne geçti; 49. dakikada Barnes dengeyi sağladı, 62. dakikada Thiaw ise Newcastle'ı öne geçirdi. 78. dakikada Maduekenin golü maçın skorunu belirledi.
David Raya'nın sakatlığı ve puan durumu
Mücadele sırasında Londra ekibinin kalecisi David Raya elinden sakatlanarak 70. dakikada oyundan alındı ve yerine Arrizabalaga dahil oldu.
Bu beraberliğin ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 28'e yükselterek Premier Lig'deki liderliğini korudu ve bir maçı eksik Brighton'ın (22 puan) 6 puanönünde yer alıyor. Newcastle ise 13 puanla puan tablosunun 12. sırasındabulunuyor.
İstatistikler
Newcastle
Arsenal
Final Skoru
2
2
Goller
Barnes (49'), Thiaw (62')
Eze (33'), Madueke (78')
Sıralama / Puan
12. sıra (13 puan)
1. sıra (28 puan)
Maç raporu ve kadrolar
Premier Lig. 11. Hafta Newcastle — Arsenal 2:2 21 Kasım, St. James' Park Goller: Barnes (49), Thiaw (62) — Eze (33), Madueke (78).
Newcastle: Gornichek, Dedic (Livramento, 46), Thiaw, Burn, Hall (Botman, 90+2), Stoir (Ramsey, 46), Miley, Murphy (Elanga, 46), Willock (Wissa, 83), Barnes, Osula.
Arsenal: Raya (Arrizabalaga, 70), Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes (Lewis-Skelly, 70), Rice, Odegaard (Merino, 90+4), Madueke, Eze (Solis, 70), Havertz (Gyökeres, 90+4).
Sarı Kartlar: Dedic (23), Rice (56), Barnes (58), Burn (81), Madueke (81).
Sizce St. James' Park'taki beraberlik ve David Raya'nın sakatlığı Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki geleceğini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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