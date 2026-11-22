Real'in galibiyet serisi 9 maça çıktı ve takım 33 puanla liderliğe yükseldi
İspanya Ligi'nin 13. haftasında Real kendi sahasında — Bernabeu stadyumunda Celta'dan erken bir gol yemesine rağmen, iradeli bir galibiyet elde etti — 2:1.
Karşılaşma konuk ekibin erken atağıyla başladı ve 6. dakikada Duran skoru açtı. 38. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan yararlanamadı. Ancak ikinci yarıda oyunun temposu ve içeriği tamamen değişti: oyuna sonradan giren Vinicius maçın kaderini değiştirdi ve her iki golde de pay sahibi oldu. 66. dakikada Jude Bellingham dengeyi sağlarken, 85. dakikada Espi yine "sihirli değnek" görevini üstlenerek takıma galibiyeti getirdi.
Galibiyet serisi ve puan durumundaki vaziyet
Jose Mourinho yönetimindeki Real, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu galibiyetin ardından Madrid ekibi puanını 33'e yükselterek Barcelona ile puanları eşitledi ve averajla puan tablosunda liderliğe oturdu. Ancak Barcelona, bu haftaki maçını Villarreal'e karşı oynayacak. Celta ise 13 puanla 13. sırada kaldı.
İstatistikler
Real
Celta
Maç Sonucu
2
1
Goller
Bellingham (66'), Espi (85')
Duran (6')
Kaçan Penaltı
Mbappe (38')
—
Sıralama / Puan
Lider (33 puan, Barcelona ile eşit)
13. sıra (13 puan)
Maç raporu ve kadrolar
La Liga. 13. Hafta Real — Celta 2:1 21 Kasım, Bernabeu Goller: Bellingham (66), Espi (85) — Duran (6).Kaçan penaltı: Mbappe (38).
Real: Courtois, Trent (Vinicius, 57), Konate, Huijsen, Carreras (Cucurella, 57), Camavinga (Espi, 79), Silva (Valverde, 57), Guler, Bellingham, Diomande (Endrick, 71), Mbappe.
Celta: Radu, Rodriguez, Lago, Alonso, Carreira, Burcio (Driux, 67), Moriba, Galan (Rueda, 76), Alvarez (Jutgla, 46), Svedberg (Febas, 67), Duran (Aspas, 76).
Sarı Kartlar: Lago (74), Rodriguez (82), Espi (90+4).
Sizce Real'in üst üste 9. galibiyetinde yedek kulübesinden gelen oyuncuların etkisi ne kadar büyüktü ve takım Barcelona ile olan şampiyonluk yarışında üstünlüğünü koruyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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