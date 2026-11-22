İspanya Ligi'nin 13. haftasında Real kendi sahasında — Bernabeu stadyumunda Celta'dan erken bir gol yemesine rağmen, iradeli bir galibiyet elde etti — 2:1.

Karşılaşma konuk ekibin erken atağıyla başladı ve 6. dakikada Duran skoru açtı. 38. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan yararlanamadı. Ancak ikinci yarıda oyunun temposu ve içeriği tamamen değişti: oyuna sonradan giren Vinicius maçın kaderini değiştirdi ve her iki golde de pay sahibi oldu. 66. dakikada Jude Bellingham dengeyi sağlarken, 85. dakikada Espi yine "sihirli değnek" görevini üstlenerek takıma galibiyeti getirdi.

Galibiyet serisi ve puan durumundaki vaziyet

Jose Mourinho yönetimindeki Real, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu galibiyetin ardından Madrid ekibi puanını 33'e yükselterek Barcelona ile puanları eşitledi ve averajla puan tablosunda liderliğe oturdu. Ancak Barcelona, bu haftaki maçını Villarreal'e karşı oynayacak. Celta ise 13 puanla 13. sırada kaldı.