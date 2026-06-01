Wildberries yapay zeka destekli ürün karşılaştırma özelliğini başlattı

Wildberries pazaryeri, kullanıcıların ürün seçimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka tabanlı "Akıllı Karşılaştırma" özelliğini test etmeye başladı. Wildberries & Russ birleşik şirketinin basın servisine göre, bu araç birden fazla ürünü seçip bunların temel farkları, avantajları ve dezavantajları hakkında sistematik bir analiz almanızı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özelliğin temel amacı, kullanıcıya iş, eğitim veya oyun gibi belirli bir amaç için hangi ürünün daha uygun olduğuna dair kısa ve anlaşılır bir tavsiye sunmaktır. Ürün Direktörü Kristina Moshko'ya göre bu araç, kullanıcının sorununu başka sitelere geçmeden doğrudan platform üzerinde etkili bir şekilde çözmesine yardımcı oluyor.

Geliştiricilere göre "Akıllı Karşılaştırma" özelliği, özellikle elektronik, ev aletleri ve ekipman gibi karmaşık teknik özelliklere sahip kategorilerde oldukça faydalı. Artık alıcı, düzinelerce parametreyi manuel olarak karşılaştırmak zorunda kalmadan, yapay zeka tarafından hazırlanan basit ve anlaşılır bir açıklama alıyor.

Şirket, gelecekte kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak bu aracı daha da geliştirmeyi planlıyor. Bu yenilik, Wildberries platformundaki yapay zeka senaryolarının bir devamı niteliğinde olup, sitede halihazırda sanal deneme kabini, fotoğrafla akıllı arama ve yapay zeka destekli yorum özetleme özellikleri bulunmaktadır.