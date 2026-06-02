Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W'a kadar sessiz güç kaynakları

·41·Teknoloji
Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W'a kadar sessiz güç kaynakları

Aigo, tam modüler tasarıma sahip Starlight EV Quiet Platinum güç kaynağı serisini tanıttı. Yeni seri, 850 W ve 1000 W gücündeki modelleri içeriyor. Çin pazarında bu cihazların başlangıç fiyatı 569 yuan veya yaklaşık 85 dolar olarak belirlendi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni güç kaynaklarının temel özelliği, son derece düşük gürültü seviyesinde çalışmalarıdır. Cihazlar, PPLP Dual S-Level Silent Operation standardına göre sertifikalandırılmıştır ve yüksek yük altında bile gürültü seviyesi 25 dBA civarında kalmaktadır. Soğutma sistemi için hidrodinamik yataklı 135 mm'lik bir fan kullanılmaktadır.

Teknik olarak bloklar ATX 3.1 standardına uygundur ve PCIe 5.1 arayüzünü destekler. Modern ekran kartları için 600 W'a kadar güç sağlayabilen özel bir 16-pinli konnektör de mevcuttur. Kasadaki titreşim önleyici elemanlar rezonansı azaltmaya yardımcı olur.

Tasarımda yüksek kaliteli Japon kapasitörler, termal pedli bakır soğutucu ve tamamen kalaylı kablolar kullanılmıştır. Bu, cihazın uzun ömürlü ve istikrarlı çalışmasını sağlar. Aigo Starlight EV Quiet Platinum serisi, hem verimliliğe hem de sessizliğe önem veren kullanıcılar için tasarlanmıştır.

AigoStarlight EVGüç KaynağıTeknolojiATX 3.1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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