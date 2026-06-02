NASA başkanı uzaylılar ve düşen gemiler hakkında açıklama yaptı

NASA başkanı Jared Isaacman, Amerikan uzay ajansının elinde düşen uzaylı gemileri veya cesetlerine dair hiçbir belgelenmiş bilgi bulunmadığını açıkladı. Washington'da düzenlenen CNBC CEO Council Summit forumunda insanlığın dünya dışı medeniyetlerle olası temasları hakkındaki soruları yanıtlarken bu konuya noktayı koydu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Isaacman'a göre NASA, ABD hükümeti tarafından saklandığı iddia edilen UFO (tanımlanamayan uçan cisim) kazalarına dair popüler teorileri doğrulayacak kanıtlara sahip değil. Bununla birlikte, doğası henüz belirlenemeyen nesneler yani tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında materyallerin mevcut olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu girişimi tüm hükümet nezdinde teşvik ediyor. İlgili tüm dosyaların toplanmasını ve insanların kendi sonuçlarını çıkarabilmesi için kamuoyuna açıklanmasını emretti. Isaacman bu girişimi harika bulduğunu, ancak şahsen uzaylı cesetleri hakkında bir bilgisi olmadığını belirtti.

UFO ve uzaylı yaşamı konusu, Şubat ayında Donald Trump'ın açıklamasının ardından tekrar gündeme geldi. O dönemde hükümetin bu konudaki gizli belgelerini yayınlamaya başlayacağına söz vermişti. Bunun için Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ilgili kurumlara talimatlar verildi.

Arşivlerin açılmasının, kamuoyunun on yıllardır çeşitli teorilere konu olan gizli bilgilere erişmesini sağlaması bekleniyor. Şu an için NASA, yalnızca kaydedilen tanımlanamayan olaylarla ilgili dosyaları açık erişime sunmakla yetiniyor.