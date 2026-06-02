Vivo X500 Ultra, telekonvertör olmadan 10x optik yakınlaştırmaya sahip olacak

Yeni sızıntılara göre Vivo, bir sonraki Ultra serisi amiral gemisi için oldukça uzun mesafeli bir zum kamerası test ediyor. Vivo X500 Ultra modelinin 10x optik yakınlaştırma kapasitesine sahip bir telefoto lens ile donatılacağı bildiriliyor. Aynı zamanda, tüm Vivo X500 serisinin ek telekonvertörleri desteklemesi bekleniyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Mevcut X300 Ultra modeli, yaklaşık 3,7x optik zumlu 200 megapiksel periskopik kamera kullanıyor. Ancak rakipler çoktan daha güçlü çözümler sunmaya başladı. Örneğin, Oppo Find X9 Ultra modeli, 3x zumlu 200 megapiksel telefoto lens ve 10x zumlu ayrı bir 50 megapiksel periskopik kamera kombinasyonunu kullanarak uzun mesafeli çekimlerde üstünlük sağlıyor.

Vivo, özellikle Zeiss ile olan uzun süreli iş birliği sayesinde mobil fotoğrafçılık alanında geleneksel olarak en aktif markalardan biri olarak kabul ediliyor. Yeni cihazın bu iş birliğinin bir sonraki büyük adımı olması bekleniyor.

Bu bilgileri paylaşan Smart Pikachu adlı içeriden öğrenen kişi, daha önce de mobil pazar yenilikleri, özellikle Xiaomi cihazları hakkında doğru bilgiler vermişti. Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonu ve Xiaomi Pad 6 tableti hakkındaki bilgileri ilk duyuranlardan biriydi.