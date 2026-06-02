Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera ve 6.700 mAh batarya ile geliyor

Yeni Reno 16 serisine dair bilgiler resmi duyuru öncesinde sızdırıldı. Oppo Reno 16 Pro akıllı telefonunun kamera, ekran ve pil ömrü konusunda ciddi yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Cihaz, 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,32 inç AMOLED ekran ve Gorilla Glass 7i koruma camı ile donatılacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Akıllı telefonun performansından MediaTek Dimensity 8550 yonga seti sorumlu olacak. Kamera sistemi ise gerçek amiral gemisi seviyesinde: Optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 200 MP ana sensör, 3,5x optik zoomlu 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı modül. Ayrıca selfie tutkunları için 50 MP ön kamera bulunuyor.

Cihazın en güçlü yanlarından biri, 80 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 6.700 mAh kapasiteli bataryasıdır. Diğer özellikler arasında alüminyum çerçeve, stereo hoparlörler, NFC ve IP69 seviyesinde su ve toz koruması yer alıyor.

Serinin temel modeli olan Reno 16 da unutulmadı. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,32 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile geleceği belirtiliyor. Her iki modelin de kompakt bir gövde tasarımıyla sunulması bekleniyor.