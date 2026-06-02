Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera ve 6.700 mAh batarya ile geliyor

·78·Teknoloji
Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera ve 6.700 mAh batarya ile geliyor

Yeni Reno 16 serisine dair bilgiler resmi duyuru öncesinde sızdırıldı. Oppo Reno 16 Pro akıllı telefonunun kamera, ekran ve pil ömrü konusunda ciddi yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Cihaz, 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,32 inç AMOLED ekran ve Gorilla Glass 7i koruma camı ile donatılacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Akıllı telefonun performansından MediaTek Dimensity 8550 yonga seti sorumlu olacak. Kamera sistemi ise gerçek amiral gemisi seviyesinde: Optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 200 MP ana sensör, 3,5x optik zoomlu 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı modül. Ayrıca selfie tutkunları için 50 MP ön kamera bulunuyor.

Cihazın en güçlü yanlarından biri, 80 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 6.700 mAh kapasiteli bataryasıdır. Diğer özellikler arasında alüminyum çerçeve, stereo hoparlörler, NFC ve IP69 seviyesinde su ve toz koruması yer alıyor.

Serinin temel modeli olan Reno 16 da unutulmadı. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,32 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile geleceği belirtiliyor. Her iki modelin de kompakt bir gövde tasarımıyla sunulması bekleniyor.

OppoReno 16 ProAkıllı TelefonTeknolojiMediaTek
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit EttiBugün, 12:51Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya ÇıkacakBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır