Xiaomi, Avrupa için yeni Mijia Air Conditioner GentleAir klimasını tanıttı

·50·Teknoloji
Xiaomi, Avrupa için yeni Mijia Air Conditioner GentleAir klimasını tanıttı

Xiaomi, Viyana'da düzenlenen etkinlikte küresel pazar için tasarlanan yeni akıllı kliması Mijia Air Conditioner GentleAir'i tanıttı. Cihazın en önemli özelliği, rahatsızlık veren sert soğuk hava akışını ortadan kaldırmasıdır. Mühendisler, hava kanallarını yeniden tasarlayarak havayı oda içinde yumuşak bir şekilde dağıtan mikro delikli panjurlar geliştirdi. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Sistem, havayı yönlendirilmiş bir akış yerine eşit ve yumuşak bir şekilde dağıtarak cereyan hissini azaltır. Klima üç farklı sirkülasyon modu sunar: Halo Flow havayı doğrudan üflemeden dağıtır, Canopy Flow soğutmayı yukarıdan aşağıya yönlendirir, Carpet Flow ise ısıtma modunda sıcak havayı yerden yukarı kaldırmak için kullanılır.

Xiaomi'ye göre cihaz, odayı sadece 30 saniyede soğutabiliyor ve 60 saniye içinde ısıtma moduna geçebiliyor. Maksimum güç için Turbo modu ve kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayarak enerji tüketimini %24,5'e kadar azaltan AI Energy Saving özelliği mevcuttur.

Yeni model, 2,6 kW ile 7,0 kW arasında değişen birkaç güç seçeneğiyle sunuldu. Cihaz, Xiaomi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebildiği gibi, Google Assistant ile sesli komut desteği de bulunmaktadır.

XiaomiKlimaMijiaTeknolojiGoogle Assistant
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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