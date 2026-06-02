SpaceX akıllı telefonların kilidinin açılmasını talep ediyor: 180 günlük süre

·42·Teknoloji
SpaceX akıllı telefonların kilidinin açılmasını talep ediyor: 180 günlük süre

SpaceX, Rural Wireless Association, NTCA ve ACA Connects ile iş birliği içinde ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak, mobil cihazların aktivasyondan 180 gün sonra zorunlu ve otomatik olarak kilidinin açılması kuralının getirilmesini talep etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üç sayfalık belgede, mobil cihazların otomatik olarak kilidinin açılmasının tüketici tercihlerini korumak, rekabeti teşvik etmek ve mobil cihaz pazarındaki maliyetleri düşürmek için gerekli olduğu vurgulanıyor. Bu teklif, birkaç hafta önce üç Cumhuriyetçi senatör tarafından gönderilen benzer bir açıklamanın ardından geldi.

SpaceX mektubunda, 180 günlük kilit süresinin operatörlere dolandırıcılık sorunlarına karşı korunmaları ve cihazların suç amaçlı kullanılmamasını sağlamaları için yeterli zaman tanıdığını belirtti. Şirket, FCC'yi büyük şirketlerin rekabeti engelleme imkanlarından ziyade tüketicilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına öncelik vermeye çağırıyor.

Günümüzde AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi büyük operatörler, telefonları kendi ağlarında kullanım için genellikle 36 aya kadar kilitleyebiliyor. Bu durum, kullanıcıyı tek bir operatöre bağımlı kılıyor ve daha uygun tarifelere geçişini engelliyor.

SpaceXAkıllı TelefonFCCTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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