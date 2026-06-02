GPU 2.0 dönemi: NVIDIA lideri Vera işlemcisinin çok popüler olacağını söyledi

·37·Teknoloji
GPU 2.0 dönemi: NVIDIA lideri Vera işlemcisinin çok popüler olacağını söyledi

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, şirketin yeni Vera işlemcisinin grafik çiplerden (GPU) daha popüler olacağını açıkladı. Ona göre Vera, bilgi işlemede belirleyici bir rol oynayacak ve şirket için yeni bir ana büyüme motoru haline gelecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NVIDIA kısa süre önce yeni nesil Yapay Zeka (AI) ajanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış Vera işlemcisini resmen tanıtmıştı. Şu anda bu çiplerin tam ölçekli üretim süreci başlatılmış durumda.

Vera işlemcisi, NVIDIA tarafından geliştirilen 88 adet Olympus çekirdeği ile donatılmıştır. 1,2 TB/s bellek bant genişliğine sahiptir ve tek çekirdek performansı önceki nesle göre yüzde 50 artırılmıştır. Bu durum onu, özellikle derin öğrenme süreçleri gibi karmaşık senaryolar için çok uygun bir cihaz haline getirmektedir.

Yeni işlemci, Rubin grafik işlemcisi ve BlueField 4 gibi bileşenlerle birlikte çalışma yeteneğine sahiptir. Birleşik bellek mimarisi sayesinde veri aktarımındaki enerji verimliliği geleneksel sistemlere göre iki kat daha yüksektir; bu da büyük akıllı ajanların Yapay Zekayı verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

NVIDIAVeraGPUYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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