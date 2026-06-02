Eski An-24'ün yerini alacak olan Il-114-300 testleri başarıyla geçti

Birleşik Uçak Şirketi (OAK), Il-114-300 yolcu uçağının sertifikasyon sürecinde son aşamaya geldi. OAK Başkanı Vadim Badexa, TASS ajansına verdiği demeçte, tip sertifikası için gerekli tüm test uçuşlarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yeni hava aracının geliştirme çalışmaları, OAK'ın da bünyesinde bulunduğu "Rostec" devlet şirketi tarafından yürütülüyor. Il-114-300 uçağı, Sovyet döneminde tasarlanan Il-114 modelinin modernize edilmiş bir versiyonudur.

OAK, bu proje ile seri üretimi yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yeni uçağın, iç hatlarda miadını doldurmuş An-24 uçaklarının ve aynı kategorideki yabancı hava araçlarının yerini alması bekleniyor.

Uçak daha önce Arktik koşullarında ek testlerden geçerek uçuş-teknik özelliklerini doğrulamıştı. Plana göre, 2030 yılına kadar yıllık üretim hacminin 12 uçağa ulaşması hedefleniyor.

Yeni teknolojinin ilk kullanıcılarının, özellikle kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren havayolu şirketleri, örneğin İkinci Arkhangelsk Havacılık Birliği olması bekleniyor.