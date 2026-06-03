Google, dolandırıcılara karşı yapay zeka destekli koruma sistemini başlattı

·34·Teknoloji
Google, dolandırıcılara karşı yapay zeka destekli koruma sistemini başlattı

Google, Android kullanıcılarını yapay zeka ile oluşturulan deepfake dolandırıcılıklarından korumak için yeni bir özellik başlattığını duyurdu. Bu sistem, kimlik sahtekarlığı yoluyla yapılan aramaları tespit etmeye yardımcı oluyor. Güncelleme, bu aydan itibaren Android 12 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda, özellikle Pixel akıllı telefonlarda Phone by Google uygulaması aracılığıyla çalışmaya başlayacak. Bu konuda haber veriyor Techcrunch.com.

Günümüzde dolandırıcılar, güvenilir telefon numaralarını taklit ederek (spoofing) ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak yakın akrabaların veya yöneticilerin seslerini taklit ederek para sızdırmaya çalışıyor. Google'ın sunduğu yeni çözüm, cihazlar arasındaki benzersiz bir “dijital el sıkışma” prensibine dayanıyor. Eğer arayan tarafın cihazı doğruluk sinyali göndermezse, sistem kullanıcıyı anında uyarır.

Bu teknoloji, Rich Communication Services (RCS) protokolü üzerine inşa edilmiştir ve gelecekte diğer uygulamalar ve şirketler de bunu kullanabilir. Google temsilcileri, sistem şüpheli bir arama tespit ederse ekranda bağlantıyı hemen kesme tavsiyesinin belireceğini belirtiyor. Bu, kullanıcıları beklenmedik finansal kayıplardan korumaya hizmet eder.

Ayrıca Android sistemine başka ilginç yenilikler de eklendi. Google Photos uygulamasında kıyafetleri sanal olarak denemeye olanak tanıyan “wardrobe” özelliği geldi. Google Play Books ise kullanıcılara kaldıkları yerden devam etmeleri için kısa bir özet sunan “Catch me up” özelliğini devreye aldı.

Bir diğer önemli güncelleme ise Circle to Search özelliği ile ilgili olup, artık fotoğraftaki tüm bir kombini (kıyafet setini) aynı anda arayıp bulma imkanına sahip. Eskiden kullanıcılar her bir parçayı ayrı ayrı aramak zorundaydı. Bu güncelleme, Android 14 ve üzeri tüm uyumlu cihazlarda kullanıma sunuldu.

GoogleAndroidYapay ZekaGüvenlikAkıllı Telefon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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