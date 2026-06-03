Cyberdeck çağı: Büyük teknolojik kontrole karşı yaratıcı isyan

Kendini "açık kaynaklı kötü kız" olarak tanımlayan CC ile sohbet ettiğinizde, size pembe bir deniz kızı çantasının içinden yanıt veriyor olabilir. Bu sadece bir aksesuar değil, Raspberry Pi tabanlı, e-kitap okuyabilen, sunuculara bağlı ve yerel bir yapay zeka sistemiyle çalışan tam işlevsel bir cyberdeck, yani el yapımı kompakt bir bilgisayardır. CC'nin yazılım mühendisliği alanında bir eğitimi olmasa da, Bimbo Tech blogu aracılığıyla diğer kadınlara RAM'in ne olduğunu bilmeden bile bu tür cihazları nasıl yapacaklarını öğretiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cyberdeck kavramı ilk kez William Gibson'ın 1984 tarihli "Neuromancer" romanında ortaya çıktı. 2010'larda Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlar piyasaya çıktığında, meraklılar kendi cihazlarını gizli topluluklarda paylaşmaya başladılar. Son aylarda ise sosyal medyadaki kadınlar sayesinde bu akım yeni bir seviyeye ulaştı. Siyah ve gümüş renkli standart cihazlardan sıkılan bu kişiler, teknolojilere hiper-feminen ve sanatsal bir görünüm kazandırıyorlar.

Şu anda Instagram ve TikTok'ta ahşap ve yosundan yapılmış, Game Boy oyunları oynatan cyberdeck'leri, 3D yazıcıyla basılmış antik fosil görünümlü MP3 çalarları veya sesli not kaydeden ördek şeklindeki bilgisayarları görmek mümkün. Bu sadece bir estetik değil, aynı zamanda Meta veya Apple gibi devlerin sürekli gözetiminden kaçmanın ve kişisel veri güvenliğini sağlamanın bir yoludur.

Bu trend, insanların büyük teknoloji şirketlerinin tekdüzeliğinden yorulduğu bir dönemde zirveye ulaştı. CC, 1000 dolar ödenerek alınan iPhone gibi cihazların kullanıcı tarafından isteğe göre değiştirilemediğini, aksi takdirde garantinin geçersiz kaldığını belirtiyor. Cyberdeck'ler ise kullanıcılara kontrolü ele alma, "kara kutu"nun dışına çıkma ve yaratıcılıklarını konuşturma imkanı tanıyor.