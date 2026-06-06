AMD Zen 6 işlemcilerinin 6,5 GHz frekansta çalışacağı ortaya çıktı

İnternette, AMD şirketinin Medusa kod adlı gelecekteki Zen 6 mimarisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Tanınmış sızıntı kaynağı Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni nesil işlemcilerin en belirgin özelliği rekor düzeydeki saat hızları olacak. Zen 6 çekirdeklerinin temel 6,5 GHz frekansta çalışması, Boost modunda ise göstergenin 6,6 GHz ve hatta daha yüksek (7 GHz'e kadar) olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

AMD, bu sonuca TSMC şirketinin yeni 2 nanometrelik N2X teknik sürecine geçiş yaparak ulaşmayı hedefliyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Zen 6 şu anda tüketici pazarının rekorunu elinde bulunduran Intel Core i9-14900KS (6,2 GHz) işlemcisini geride bırakacak. Ayrıca, yeni çipler performans ve enerji verimliliği konusunda da büyük bir sıçrama vaat ediyor.

Mobil segmentte de ilginç değişiklikler bekleniyor. 10 adede kadar Zen 6 çekirdeği ve RDNA 4 grafiği ile donatılan Medusa Point modeli, yaygın dizüstü bilgisayarlar için tasarlanırken; Medusa Halo Mini varyantı 14 çekirdekli CPU ve RDNA 5 mimarisindeki güçlü grafiğe sahip olacak. Tahminlere göre, bu entegre grafiğin performansı NVIDIA GeForce RTX 4060 seviyesine çıkabilir.

Amiral gemisi olarak kabul edilen Medusa Halo ise 26 çekirdekli işlemci ve daha da güçlü bir grafik çipi ile donatılacak. Ayrıca, AMD Alpha Trion kod adlı yeni grafik chipletleri üzerinde çalışıyor. Bu mimarinin sadece ekran kartlarında ve dizüstü bilgisayarlarda değil, gelecekteki Xbox oyun konsollarında da kullanılması bekleniyor. En uygun fiyatlı segment için ise 6 çekirdekli Bumblebee işlemcisi geliştiriliyor.

Şirketin planları değişmezse, ilk Zen 6 masaüstü işlemcileri ve mobil Medusa Point modelleri 2027 yılının ilk yarında satışa sunulacak. Yeni ürünlerin resmi tanıtımı büyük olasılıkla CES 2027 fuarında gerçekleşecek.