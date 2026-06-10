Waymo robotaksileri insanlar ile karşılaştırmak için yeni bir model geliştirdi

Alphabet bünyesindeki Waymo, otonom sürüş yazılımını insan yetenekleriyle daha hassas bir şekilde karşılaştırmayı sağlayan yeni bir bilgisayar modeli geliştirdi. TU Delft üniversitesi ile iş birliği içinde oluşturulan bu modele ilişkin araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı. Şirket, bu yeni sistemin son yıllarda kullanılan önceki versiyonlardan çok daha doğru sonuçlar vermesini bekliyor. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Yeni model, "aktif çıkarım" (active inference) adı verilen bir çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Bu teoriye göre sürücü, gelecekteki olası senaryoları sürekli olarak zihninde canlandırır ve en güvenli, öngörülebilir sonuca ulaşmak için hareket eder. Waymo, bu model yardımıyla robotaksilerin karşılaşabileceği çarpışma durumlarında insanların nasıl tepki verdiğini daha iyi anlamayı hedefliyor.

Waymo yetkilileri, otomobil endüstrisinin on yıllardır güvenlik özelliklerini değerlendirmek için fiziksel ve sanal mankenler kullandığını belirtiyor. Yeni model ise bu konsepti geliştirerek, dikkatli ve yetenekli bir sürücünün yoldaki çatışmalı durumlara nasıl tepki vereceğini gerçekçi bir şekilde yansıtan bir davranış kıyaslaması (benchmark) görevi görüyor.

Reference Driver adı verilen bu yeni modelin eskisinden temel farkı, çarpışma öncesi süreçte insan davranışlarını yeniden oluşturabilmesidir. Önceki modeller sadece son saniyelerdeki reaktif manevralara odaklanırken, yeni sistem sürücünün beklenmedik bir durumdaki içsel "şaşkınlığını" bile simüle edebiliyor.

Waymo şu anda hizmetlerini daha fazla şehirde genişletiyor ve düzenleyici kurumlar tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Yeni model, sadece çarpışmaları önlemek için değil, aynı zamanda binlerce farklı senaryoda yol kullanıcılarının geniş kapsamlı davranışlarını analiz etmek için de kullanılacak.