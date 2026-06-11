Rusya'da doğa koruma alanlarına seyahat için yeni dijital hizmet başlatıldı

Rusya'nın «Gosuslugi» portalında, ülkenin koruma altındaki bölgelerine yapılacak seyahatleri organize etmek için yeni bir servis hizmete girdi. Bu gelişmeyi Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko duyurdu. Kullanıcılar artık «Özel koruma altındaki doğal alanları ziyaret» adlı özel bölüm üzerinden seyahatlerini planlayabiliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni dijital hizmet; doğa koruma alanları, milli parklar ve yaban hayatı rezervlerine giriş için çevrimiçi elektronik izin almanın yanı sıra, özel araçlar için dijital geçiş belgeleri düzenleme imkanı sunuyor. Ayrıca servis üzerinden benzersiz turistik rotaları incelemek ve indirimli izinlerin satın alınması hakkında bilgi edinmek mümkün.

Şu anda sistem üzerinden 36 bölgeye ziyaret izni alınabiliyor ve yıl sonuna kadar bu sayının 60'a çıkarılması planlanıyor. Koruma altındaki alanlar iki kategoriye ayrıldı: aktif dinlenme için «Doğanın Nabzı» ve sakin bir tatil için «Sessizlik Dünyası».

İnteraktif harita ve filtreleme sistemi, kullanıcıların istedikleri bölge veya federal bölgeden uygun yerleri bulmalarına yardımcı oluyor. Mevcut tesisler arasında UNESCO mirası listesindeki Altay Doğa Koruma Alanı, Kenozerskiy Milli Parkı ve Karelya'daki Kivach Şelalesi gibi popüler noktalar bulunuyor.

Bu proje, «tek pencere» prensibiyle çalışan kamu hizmetleri sisteminin yeni bir aşamasıdır. Ortalama 17 farklı hizmeti tek bir serviste birleştiren sistem, karmaşık görevlerin uzaktan hızlıca çözülmesini sağlayarak seyahat hazırlık süresini kısaltıyor ve turistler için kolaylık sağlıyor.