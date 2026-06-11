Rusya'da yapay zekalı oyuncaklar için ilk standart yürürlüğe girdi

Rosstandart, yapay zeka teknolojilerine sahip oyuncaklar için dünyada bir benzeri olmayan ilk ulusal standardı (GOST R) onayladı. Bu belge, söz konusu ürün kategorisi için güvenlik kurallarını sistemleştirerek, "elektronik oyuncak" kavramından "akıllı oyun ortamı" kavramına geçişi tanımlıyor. Artık güvenlik sadece fiziksel parametrelerle değil, algoritmaların çalışması ve veri işleme süreçleriyle de ölçülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni standart, 1 ile 14 yaş arası çocuklar için tasarlanmış, konuşma tanıma özellikli interaktif bebeklerden akıllı oyun konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Ancak bu kurallar, standart yazılımlar, tıbbi cihazlar ve özünde oyuncak sayılmayan ürünler için geçerli değildir.

Belgede kişisel verilerin güvenliğine özel önem verilmiştir. Standarda göre; veri toplamayı en aza indirmek, ebeveyn onayı almak, verilerin üçüncü taraflara aktarımını kısıtlamak ve güvenli saklanmalarını sağlamak zorunlu hale getirildi. Bu, üreticiler için sorumlu tasarım konusunda bir kılavuz görevi görüyor.

Çocuk Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Birliği Başkanı Antonina Tsitsulina, bir oyuncağın çocuğun konuşmasını tanıyıp yanıt vermesi ve oyun senaryolarını hatırlaması durumunda, ona basit bir elektronik eşya muamelesi yapılamayacağını vurguladı. Teknolojik oyuncak, kontrolsüz bir dijital servise dönüşmemeli, güvenli bir ortam olarak kalmalıdır.