Deezer, yapay zeka ile oluşturulan müzikleri tespit eden bir araç başlattı

Yayın platformlarında yapay zeka (AI) ile oluşturulan müziklerin artması, telif hakları ve dolandırıcılık konularındaki endişeleri artırıyor. Birçok platform henüz bu soruna karşı etkili araçlar sunmamışken, Deezer inisiyatifi ele aldı. Şirket, çeşitli yayın platformlarındaki çalma listelerini tarayarak yapay zeka ürünü olan parçaları tespit eden yeni ve ücretsiz bir araç sundu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu çevrimiçi dedektör 27 dili destekliyor ve Spotify, Apple Music, SoundCloud ve YouTube Music dahil olmak üzere en popüler 20 platformun kullanıcılarına çalma listelerinde sentetik müzik olup olmadığını kontrol etme imkanı tanıyor. Apple Music ve Spotify gibi rakipler şimdilik sadece etiketleme (tagging) yöntemiyle sınırlı kalırken, Deezer bu tür parçaları önerilerden ve editör çalma listelerinden aktif olarak kaldırıyor.

Yeni aracı kullanmak için Deezer'ın özel sitesine girip yayın hizmetini seçmek ve çalma listelerine erişim izni vermek yeterli. Sistem çalma listesini tarayarak sonuçlar hakkında bilgi veriyor. Deezer CEO'su Alexis Lanternier, şirketin son bir buçuk yıldır müzik yayıncılığında şeffaflığı sağlama konusunda lider olduğunu ve artık bu imkanı tüm platform kullanıcıları için erişilebilir kıldığını belirtti.

Deezer verilerine göre, platforma yüklenen yeni müziklerin yaklaşık yüzde 44'ü yapay zeka yardımıyla oluşturuluyor. Sisteme her gün yaklaşık 75.000, ayda ise 2 milyondan fazla AI-parçası yükleniyor. İlginç olan ise, bu tür müziklerin dinlenme oranının oldukça düşük (1-3%) olması ve bunların yüzde 85'inin dolandırıcılık olarak değerlendirilip gelir elde etmelerinin engellenmesidir.

Şirket gelecekte tedarikçi politikalarını güncellemek veya AI-müzikleri tamamen silmek gibi daha sert önlemler almayı planlıyor. Bu konuda Deezer'ın, yıl başında yapay zeka müziklerini yasaklayan Bandcamp platformunun izinden gitmesi bekleniyor.