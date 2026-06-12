Telegram, Wear OS sistemine geri döndü: Artık Samsung ve Pixel saatlerde çalışıyor

Telegram mesajlaşma uygulaması, Wear OS işletim sistemi için uygulamasını yeniden kullanıma sunduğunu duyurdu. Beş yıllık bir aradan sonra, Android platformundaki akıllı saat sahipleri artık cihazlarında mesajlaşma uygulamasının tüm özelliklerinden faydalanabilecekler. Daha önce Apple Watch için bir güncelleme yayınlanmıştı, şimdi ise sıra Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch ve Xiaomi Watch gibi cihazlara geldi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni uygulama, kullanıcılara sohbetlere tam erişim, sesli mesaj gönderme ve dinleme imkanı sunuyor. İlginç olan şu ki, Telegram en son Wear OS için uygulama çıkardığında Pixel Watch henüz mevcut değildi ve Galaxy Watch serisi Samsung'un kendi Tizen sistemiyle çalışıyordu. Artık bu modern cihazlar, mesajlaşma uygulamasıyla tam entegre bir şekilde çalışıyor.

Mevcut sürümde sohbetleri sessize alma ve sabitleme (pin) özellikleri bulunuyor. Ancak, Apple Watch sürümünden farklı olarak, Wear OS uygulamasında henüz konum paylaşma ve çıkartma gönderme özelliği bulunmuyor. Telegram ekibi, bu özelliklerin yakın zamanda ekleneceğini belirtti.

Artık kullanıcılar telefonlarını ceplerinden çıkarmadan her uzunluktaki mesajı okuyabilir, medya dosyalarını görüntüleyebilir ve sesli mesajlara yanıt verebilirler. Bu, özellikle ellerin meşgul olduğu durumlarda veya toplu taşımada oldukça pratiktir.