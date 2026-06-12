SpaceX hisselerinin ilk işlem gününün ardından Robinhood platformunda rekor trafik görüldü

Cuma günü SpaceX şirketinin halka açık piyasadaki tarihi ilk işlem gününün ardından, Robinhood ticaret platformu kullanıcı trafiğinde rekor seviyeler kaydetti. Şirketin X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle bazı müşteriler işlem sırasında gecikmeler ve kesintiler yaşadı, ancak platform hızla normale döndü. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

SpaceX hisseleri, Nasdaq borsasında ABD doğu saatiyle 11:47 civarında işlem görmeye başladı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte hisse fiyatı yaklaşık yüzde 11 oranında yükseldi. Bu durum şirketin piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı ve Elon Musk resmen dünyanın ilk trilyoneri oldu.

Nasdaq verilerine göre, sadece bir saat içinde yaklaşık 263 milyon hisse el değiştirdi; bu da 42 milyar dolarlık SpaceX hissesinin işlem gördüğü anlamına geliyor. Bu benzeri görülmemiş hareketlilik finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı.

Dikkat çekici bir nokta ise SpaceX'in IPO sürecinde hisselerinin sadece yüzde 4'ünü satışa sunmuş olmasıdır. Bu durum, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösterdiği ilk dönemde hisse fiyatlarında yüksek volatiliteye zemin hazırlıyor.