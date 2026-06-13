Bir foton — iki ürün: Güneş reaktörü CO2 ve atıkları hammaddeye dönüştürüyor

Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nden bilim insanları, aynı anda iki çevresel sorunu çözebilecek bir teknoloji sundu. Araştırmacılar, güneş enerjisiyle çalışan ve elektrik şebekesine bağlanmayı gerektirmeyen otonom bir fotoelektrokimyasal reaktör geliştirdiler. Cihazın benzersizliği, tek bir güneş radyasyonu enerjisini kullanarak aynı anda iki kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, karbondioksit (CO2) ve biyokütle atıklarını plastik, boya, tekstil ve ilaç endüstrisinde talep edilen değerli kimyasal bileşiklere dönüştürüyor. CO2 molekülü çok kararlı olduğu için, geri dönüşümü genellikle yüksek sıcaklık veya büyük miktarda elektrik enerjisi gerektirir. İngiliz bilim insanları ise bu sorunu, harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan iki odacıklı bir reaktörle çözdüler.

Reaktörün ilk odasında güneş ışığı, karbon nitrür ve tungsten oksitten yapılmış özel bir fotoanoda düşer. Burada, odun ve tarımsal atıkların parçalanma ürünü olan HMFA bileşiği işlenir. Sonuç olarak, yüzde 95 verimlilikle biyolojik olarak parçalanabilir plastik üretimi için gerekli olan monomer oluşur. Aynı zamanda, açığa çıkan elektronlar ikinci odaya geçerek CO2'yi formik asit türevi olan formiata dönüştürür.

Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise düşük maliyetli olmasıdır. Birçok deneysel sistemin aksine, bu reaktörde platin veya iridyum gibi değerli metaller yerine yaygın ve ucuz malzemeler kullanılmıştır. Bilim insanları, nadir elementler olmadan yüksek verimlilik elde etmek için özel bir elektro-biriktirme yöntemi geliştirdiler. Yapılan analizler, cihazın karbon ayak izinin neredeyse sıfır olduğunu gösterdi.

Proje yazarlarına göre, gelecekte bu tür modüler sistemlerin sanayi tesislerinin ve tarım komplekslerinin yanına kurulması mümkün olacak. Bu, işletmelerin CO2 emisyonlarını ve biyolojik atıkları doğrudan tesisin kendi içinde ticari değeri olan ürünlere dönüştürmelerini sağlayacaktır. Teknoloji endüstriyel ölçekte kendini kanıtlarsa, küresel karbon nötrlüğüne ulaşmada önemli bir araç olması bekleniyor.