Andrew Yang: Bir sonraki büyük girişim fırsatı yaşam maliyetlerini düşürmekte

·20·Teknoloji
Andrew Yang: Bir sonraki büyük girişim fırsatı yaşam maliyetlerini düşürmekte

Girişimci ve eski ABD başkan adayı Andrew Yang, startup dünyasındaki bir sonraki büyük fırsat hakkında teorisini ortaya koydu. Ona göre ana odak noktası kâr elde etmek değil, parayı tüketicilere geri vermek olmalıdır. Yang, bu konuda Mark Cuban tarafından kurulan ve ilaçları maliyetine satan Cost Plus Drugs projesinden ilham aldığını belirtti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yang; konut, eğitim, gıda, yakıt ve iletişim gibi insanların en çok harcama yaptığı alanları sıraladı. Geçen yılın Eylül ayında sanal mobil operatör Noble Mobile'ı başlatarak geleneksel şirketlerden çok daha ucuz hizmetler sundu ve daha az veri kullanan müşterilere para iadesi yapan bir sistem getirdi. Ona göre, AI maaşların düşmesine ve iş kayıplarına neden olurken, yaşam maliyetlerini düşürmek en kârlı alan haline gelecek.

Noble Mobile, Light Phone ve Misfits Markets gibi projeler, startup'ın temel değerinin tasarruf edilen marjı müşteriye geri vermek olduğu yeni bir iş kategorisinin ilk örnekleridir. Yang'a göre, AI birçok işi devraldıktan sonra insanlar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını düşünecekler ve işte o zaman uygun fiyatlı hizmetler pazarı ortaya çıkacak.

Andrew Yang, 2020 seçim kampanyasında da AI kaynaklı işsizlikle mücadele etmek için evrensel temel gelir (UBI) fikrini savunmuştu. Hükümetin bu konudaki etkinliğine şüpheyle yaklaşsa da, piyasa mekanizmaları aracılığıyla insanlara doğrudan yardım edilebileceğine inanıyor. Şu anda Noble Mobile binlerce müşteriye sahip ve milyonlarca dolar gelir elde ediyor.

Andrew YangStartupAINoble MobileTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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