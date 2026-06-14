Gears of War: E-Day sistem gereksinimleri açıklandı: Unreal Engine 5 olmasına rağmen gereksinimler düşük

Microsoft'un en çok beklenen projelerinden biri olan Gears of War: E-Day, Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilmesine rağmen PC kullanıcıları için beklenmedik derecede düşük teknik gereksinimler sundu. The Coalition stüdyosu tarafından geliştirilen bu özel projenin, modern grafik teknolojilerini kullanmasına rağmen orta seviye cihazlarda bile kararlı çalıştığı ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, oyunu minimum ayarlarda çalıştırmak için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600 gibi grafik kartları yeterli olacak. Bu, birkaç yıl öncesinin orta segment ekran kartı sahiplerinin bile oyunu Full HD formatında rahatlıkla oynayabileceği anlamına geliyor. Ayrıca minimum gereksinimler listesinde RTX 5050 ve henüz piyasaya çıkmamış RX 9060 gibi modellerin de yer alması dikkat çekiyor.

Önerilen teknik parametreler

Önerilen sistem gereksinimleri de modern standartlara göre oldukça makul. Oyunu yüksek kalitede oynamak isteyenler için aşağıdaki donanımlar öneriliyor:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 veya AMD Radeon RX 6700 XT;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 veya AMD Radeon RX 6700 XT; RAM: Minimum 12 GB (önerilen miktar belirtilmemiş ancak 16 GB standart kabul ediliyor);

Minimum 12 GB (önerilen miktar belirtilmemiş ancak 16 GB standart kabul ediliyor); Depolama: SSD üzerinde 130 GB boş alan;

SSD üzerinde 130 GB boş alan; Grafik işlemci: Intel Arc B580 de her iki kategoride belirtilmiş.

Gears of War: E-Day projesinin 130 GB boyutunda olması, oyun dünyasının ne kadar detaylı tasarlandığını gösteriyor. Geliştiriciler, Unreal Engine 5 teknolojisi verilerin hızlı yüklenmesini gerektirdiği için SSD kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.

Oyunun Xbox Series konsolları ve Steam platformu için 6 Ekim tarihinde resmi olarak satışa çıkması planlanıyor. Önemli bir nokta ise Microsoft'un yeni stratejisi kapsamında bu projeyi rakip konsollara (örneğin PlayStation 5) çıkarmayı planlamıyor olması. Bu durum, Gears of War: E-Day'i gerçek bir konsol özel oyunu haline getiriyor.

Bu haber, birçok kullanıcının hala RTX 2060 ve RTX 3060 seviyesinde ekran kartları kullandığı göz önüne alındığında oldukça önemli. Unreal Engine 5 motorundaki bu amiral gemisi oyunun optimizasyonu, geniş bir kitlenin yeni nesil grafiklerin keyfini çıkarmasına olanak tanıyacak.