T-Bank mobil uygulamasında yeni konut satışları için özel servis başlatıldı

·26·Teknoloji
T-Bank mobil uygulamasında yeni konut satışları için özel servis başlatıldı

Rusya'nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan T-Bank, mobil uygulamasında yeni konutların (yeni projeler) aranması ve satın alınması için tasarlanmış özel bir vitrin sundu. Bu yenilik, banka ekosistemini daha da genişleterek kullanıcıların gayrimenkul piyasasındaki teklifleri doğrudan uygulama üzerinden incelemesine olanak tanıyor. Bunu Ixbt.com bildirdi bildiriyor.

Yeni servis, inşaat şirketlerinin tekliflerini bankanın özel finansal ürünleriyle birleştiriyor. Bu durum, müşterilerin sadece ev seçmelerini değil, aynı zamanda satın alma sürecinin finansman meselelerini de tek bir platformda çözmelerini sağlıyor. Şu anda platform üzerinden Moskova ve Moskova bölgesinde 32 binden fazla nesne bulunabiliyor.

Ortaklar ve coğrafi kapsam

Proje kapsamında T-Bank, Rusya'nın önde gelen geliştiricileriyle iş birliği yaptı. ixbt.com verilerine göre, servis kataloğunda PIK, «Etalon», «Brusnika», «Sadovoye kolso», Plus Development, Stenoy, «Granard» ve A101 gibi büyük inşaat şirketlerinin projeleri yer alıyor.

Banka yetkilileri, bu listenin henüz nihai olmadığını vurguladı. Gelecekte hizmet coğrafyasının genişletilmesi ve yeni ortakların çekilmesiyle katalogdaki nesne sayısının önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Bu, Rusya'nın diğer büyük şehirlerindeki kullanıcılar için de yeni konut satın alımını kolaylaştıracaktır.

Servis kullanım prosedürü

Yeni servis, T-Bank mobil uygulaması içindeki «Gorod» (Şehir) bölümünden bulunabilir. Ayrıca kullanıcılar, arama sistemine «Kupit kvartiru» (Daire satın al) sorgusunu girerek doğrudan yeni konut vitrinine geçiş yapabilirler.

Satın alma süreci basitleştirilmiş bir mekanizma ile çalışıyor: müşteri beğendiği nesneyi seçer ve uygulama üzerinden başvuru bırakır. Ardından, ortak şirket yöneticisi müşteriyle iletişime geçerek işlemin sonraki aşamalarını koordine eder. Bu tür dijital çözümler, gayrimenkul piyasasında şeffaflığın artırılmasına hizmet eder.

Özbekistan bankacılık sisteminde de son yıllarda mobil uygulamalar üzerinden çeşitli ekosistem hizmetleri sunma trendi gözlemleniyor. T-Bank deneyimi, banka uygulamalarının artık sadece para transferleri için değil, konut satın alımı dahil olmak üzere hayati ihtiyaçlar için de temel bir araç haline geldiğini gösteriyor.

T-BankMobil UygulamaGayrimenkulTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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