Rivian, R2 SUV Teslimatları Başladıktan Sonra Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkardı

·4·Teknoloji
Rivian, R2 SUV Teslimatları Başladıktan Sonra Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkardı

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Rivian, merakla beklenen R2 model SUV araçlarının teslimatlarına başladıktan bir hafta sonra büyük çaplı işten çıkarmalar açıkladı. Şirketin yüzlerce çalışanla yollarını ayırma kararı, markanın gelecek planları ve finansal istikrarı hakkında soru işaretleri yaratıyor. Techcrunch.com haberine göre .

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu kesintiler şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sinden daha azını oluşturuyor. Rivian yönetimi, bu adımı operasyonel verimliliği artırmak ve işi daha kârlı bir ölçeğe taşımak için gerekli olan stratejik bir yeniden yapılandırma olarak tanımlıyor. Belirtmek gerekir ki, bu durum 2024 yılı başından bu yana şirkette gerçekleştirilen dördüncü personel azaltımıdır.

Servis ve Pazarlama Departmanları Etkilendi

Şirketin açıklamasına göre, yeni kesintiler temel olarak servis ve müşteri ilişkileri ekiplerinin yanı sıra satış ve pazarlama departmanlarını etkiledi. Rivian şu anda işini kârlı hale getirmek için çalışıyor, ancak bu süreç beklenenden çok daha karmaşık ilerliyor.

Bilgilere göre, Rivian bugüne kadar toplamda yaklaşık 30 milyar dolar zarar etti. Şirket daha önce 2027 yılına kadar ilk kez net kâr elde etmeyi hedeflemişti. Ancak, bu süre bu yılın Mart ayında yeniden ertelendi. Bunun temel nedeni olarak otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için harcanan devasa miktardaki kaynaklar gösteriliyor.

Uber Ortaklığı ve Robotaksi Geleceği

Finansal zorluklara rağmen, Rivian için olumlu haberler de var. Uber, Rivian markasına 1,25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı ve 50.000 adet R2 SUV satın almayı planladığını duyurdu. Bu araçların gelecekte robotaksi olarak kullanılması amaçlanıyor.

Ancak, bu konuda bazı şüpheler de mevcut. Rivian şu anda yalnızca sürücü denetiminde çalışan yardımcı sistemler sunuyor ve tam otonom sürüş yeteneğini henüz pratikte kanıtlamış değil. Buna rağmen, Uber ile yapılan ortaklığın, şirketin zor zamanlarında önemli bir finansal destek olması bekleniyor.

Özbekistan pazarında da elektrikli araçlara olan ilgi artarken, Rivian gibi büyük girişimlerin küresel sorunları, sektördeki rekabetin ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Tesla ve diğer geleneksel otomobil devleriyle rekabette hayatta kalabilmek için Rivian'ın sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik istikrarı da sağlaması gerekiyor.

RivianElektrikli AraçUberOtonom SürüşTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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