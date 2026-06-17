Rusya'da Çocuklar İçin Özel SIM Kartlar Tanıtılıyor: Yeni Düzenleme Onaylandı

·17·Teknoloji
Rusya'da Çocuklar İçin Özel SIM Kartlar Tanıtılıyor: Yeni Düzenleme Onaylandı

Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi, siber dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni bir yasa tasarısını onayladı. Bu belge ile iletişim sektörüne "çocuk" SIM kartı kavramı getiriliyor ve bunların kayıt altına alınması için ayrı bir prosedür belirleniyor. Bu önlem, genç nesli internetteki tehlikeli içeriklerden ve finansal dolandırıcılıklardan korumak amacıyla geliştirildi. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni yasaya göre, SIM kartı adına kayıtlı olan ebeveynler veya vasiler, iletişim operatörüne bu numaranın bir çocuk tarafından kullanıldığını bildirebilir. Bu bildirimin ardından telefon numarası resmen "çocuk" kategorisine geçirilir. Bu da operatörlere, söz konusu abone için özel güvenlik filtreleri uygulama imkanı tanır.

Güvenlik Önlemleri ve Kısıtlamalar

Belgede belirtildiği üzere, "çocuk" SIM kartlarına yönelik hizmet sunumunun kesin kuralları Rusya hükümeti tarafından belirlenecektir. Beklenen değişiklikler arasında, çocuklar için zararlı olduğu tespit edilen web sitelerine erişimin kısıtlanması, ücretli aboneliklerin otomatik olarak yasaklanması ile aramalar ve SMS mesajları için belirli limitlerin getirilmesi yer alıyor.

Uzmanlara göre, böyle bir sistemin uygulanması, ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini uzaktan denetlemelerine ve beklenmedik harcamaları önlemelerine yardımcı olacaktır. Özellikle son zamanlarda reşit olmayanların çeşitli oyunlar veya sosyal ağlar aracılığıyla ücretli hizmetlere yönlendirilme vakalarının artması, bu yasanın güncelliğini artırıyor.

ixbt.com verilerine göre, bu girişim sadece teknik kısıtlamaları değil, aynı zamanda çocukların kişisel verilerinin korunmasını da hedefliyor. Çocuk numarası olarak kayıtlı SIM kartlara gelen reklam içerikli spam aramaların ve şüpheli bağlantıların da sıkı bir şekilde denetlenmesi bekleniyor.

Özbekistan'da da dijital güvenlik meselesi gündemdeyken, komşu ülkelerdeki bu tür deneyimler yerel uzmanlar ve yasama yapıcılar için ilginç bir örnek olabilir. Şu an için ülkemizdeki iletişim operatörleri ebeveyn kontrolü için çeşitli uygulamalar sunmaktadır, ancak mevzuat düzeyinde özel bir SIM kart statüsü henüz getirilmemiştir.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Rusya'daki iletişim operatörlerinin tarife planlarını gözden geçirmeleri ve çocuklar için tasarlanmış özel teknik çözümleri entegre etmeleri gerekecek. Bu durum, telekomünikasyon pazarında yeni bir segmentin oluşmasına yol açacaktır.

TeknolojiSIM KartGüvenlikİnternetRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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