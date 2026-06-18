Snap Yeni AR Gözlüklerini Tanıttı: Fiyat ve Hisse Kayıpları

Snap şirketi, on yılı aşkın süredir geliştirilen ve uzun zamandır beklenen yeni nesil AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri Spectacles modelini resmen tanıttı. Ancak bu teknolojik yenilik, yatırımcılar tarafından beklendiği kadar sıcak karşılanmadı. Sunumun ardından şirketin hisse değerleri önemli ölçüde düştü; bu durum piyasanın yeni ürünün ticari başarısına şüpheyle yaklaştığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihazın tanıtılmasının ardından Snap hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Salı günü bir hisse fiyatı 5,86 dolar iken, Çarşamba sabahı bu rakam 4,83 dolara geriledi. Şirketin yıllık genel mali durumunun da istikrarlı olmadığı, son 12 ayda hisse değerlerinin toplamda yüzde 30 azaldığı belirtilmelidir.

Fiyat Meselesi ve Hedef Kitle

Uzmanların ve yatırımcıların temel endişesi, Spectacles gözlüklerinin aşırı pahalı olmasıdır. Şirket, bu gadget için yaklaşık 2200 dolarlık bir fiyat belirledi. Bu fiyat, Snap platformunun ana kullanıcı kitlesi olan gençler için çok yüksek kalıyor. Gözlemcilere göre, böylesine yüksek bir fiyat stratejisi ürünün yaygınlaşmasına ve şirket gelirlerinin artmasına engel olabilir.

Snap CEO'su Evan Spiegel, CNBC kanalına verdiği röportajda ürün fiyatını savundu. Spiegel, Spectacles'ın sadece bir gözlük değil, tam teşekküllü bir bilgisayar olduğunu belirterek, "Bu cihaza bir bilgisayar olarak bakılmalı, bu nedenle fiyatı üst düzey dizüstü bilgisayarlar veya bilgisayarlar ile aynı seviyede belirlenmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Piyasadaki Rekabet ve Konumlandırma

Evan Spiegel, ürününü piyasadaki diğer cihazlarla kıyaslarken Spectacles'ın özgün bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ona göre yeni gözlükler, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinden daha güçlü, ancak Apple Vision Pro başlığından daha kompakt ve konforlu. Meta cihazı ucuz olsa da hesaplama gücü düşük, Apple ürünü ise çok güçlü ancak ağır ve pahalı.

Snap yöneticisi, yeni Spectacles modelinin hem taşınabilir olduğunu hem de immersif hesaplama teknolojileri için yeterince güçlü olduğunu vurguladı. Buna rağmen piyasa analistleri, 2200 dolarlık bir gadget'ın tüketici pazarında yer edinmesinin zor olacağını öngörüyor. Şimdilik yatırımcılar, Snap'in bu inovatif adımının mali sonuçlara nasıl yansıyacağını bekliyor.