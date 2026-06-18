Snap Yeni AR Gözlüklerini Tanıttı: Fiyat ve Hisse Kayıpları

·56·Teknoloji
Snap Yeni AR Gözlüklerini Tanıttı: Fiyat ve Hisse Kayıpları

Snap şirketi, on yılı aşkın süredir geliştirilen ve uzun zamandır beklenen yeni nesil AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri Spectacles modelini resmen tanıttı. Ancak bu teknolojik yenilik, yatırımcılar tarafından beklendiği kadar sıcak karşılanmadı. Sunumun ardından şirketin hisse değerleri önemli ölçüde düştü; bu durum piyasanın yeni ürünün ticari başarısına şüpheyle yaklaştığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihazın tanıtılmasının ardından Snap hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Salı günü bir hisse fiyatı 5,86 dolar iken, Çarşamba sabahı bu rakam 4,83 dolara geriledi. Şirketin yıllık genel mali durumunun da istikrarlı olmadığı, son 12 ayda hisse değerlerinin toplamda yüzde 30 azaldığı belirtilmelidir.

Fiyat Meselesi ve Hedef Kitle

Uzmanların ve yatırımcıların temel endişesi, Spectacles gözlüklerinin aşırı pahalı olmasıdır. Şirket, bu gadget için yaklaşık 2200 dolarlık bir fiyat belirledi. Bu fiyat, Snap platformunun ana kullanıcı kitlesi olan gençler için çok yüksek kalıyor. Gözlemcilere göre, böylesine yüksek bir fiyat stratejisi ürünün yaygınlaşmasına ve şirket gelirlerinin artmasına engel olabilir.

Snap CEO'su Evan Spiegel, CNBC kanalına verdiği röportajda ürün fiyatını savundu. Spiegel, Spectacles'ın sadece bir gözlük değil, tam teşekküllü bir bilgisayar olduğunu belirterek, "Bu cihaza bir bilgisayar olarak bakılmalı, bu nedenle fiyatı üst düzey dizüstü bilgisayarlar veya bilgisayarlar ile aynı seviyede belirlenmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Piyasadaki Rekabet ve Konumlandırma

Evan Spiegel, ürününü piyasadaki diğer cihazlarla kıyaslarken Spectacles'ın özgün bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ona göre yeni gözlükler, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinden daha güçlü, ancak Apple Vision Pro başlığından daha kompakt ve konforlu. Meta cihazı ucuz olsa da hesaplama gücü düşük, Apple ürünü ise çok güçlü ancak ağır ve pahalı.

Snap yöneticisi, yeni Spectacles modelinin hem taşınabilir olduğunu hem de immersif hesaplama teknolojileri için yeterince güçlü olduğunu vurguladı. Buna rağmen piyasa analistleri, 2200 dolarlık bir gadget'ın tüketici pazarında yer edinmesinin zor olacağını öngörüyor. Şimdilik yatırımcılar, Snap'in bu inovatif adımının mali sonuçlara nasıl yansıyacağını bekliyor.

SnapSpectaclesTeknolojiHisse SenetleriEvan Spiegel
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ünlü yatırımcı Roelof Botha SpaceX yönetim kuruluna katıldıÜnlü yatırımcı Roelof Botha SpaceX yönetim kuruluna katıldıBugün, 20:58Dünyada yaşam ne zaman sona erecek: Bilim insanları biyosferin son tarihini yeniden hesapladıDünyada yaşam ne zaman sona erecek: Bilim insanları biyosferin son tarihini yeniden hesapladıBugün, 20:55Rus Havalimanlarında Yeni Dönem: Pulkovo İlk Kez İnsansız Araçları Devreye AlıyorRus Havalimanlarında Yeni Dönem: Pulkovo İlk Kez İnsansız Araçları Devreye AlıyorBugün, 20:27Yapay Zeka ve Maliyetler: Şirketler Beklenen Gelirleri HesaplayamıyorYapay Zeka ve Maliyetler: Şirketler Beklenen Gelirleri HesaplayamıyorBugün, 20:22Xiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini TanıttıXiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini TanıttıBugün, 19:54Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?Bugün, 19:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı