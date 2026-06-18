Whoosh Hizmeti Büyümeye Devam Ediyor: Mikromobilite Pazarı Yeni Bir Aşamaya Geçti

·16·Teknoloji
Whoosh Hizmeti Büyümeye Devam Ediyor: Mikromobilite Pazarı Yeni Bir Aşamaya Geçti

Rusya ve BDT ülkelerinde kicksharing hizmetlerine olan talep istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle Whoosh servisi, Mayıs 2026 sonu itibarıyla operasyonel faaliyetlerinde belirgin bir pozitif dinamik kaydetti. Bu göstergeler, şehir ulaşım sisteminde elektrikli scooterların rolünün giderek güçlendiğine işaret ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında gerçekleştirilen toplam yolculuk sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 17,8 milyona ulaştı. Bu büyüme hızı sadece Rusya içinde değil, şirketin faaliyet gösterdiği diğer BDT ülkelerinde de benzer şekilde gözlemleniyor. Bu durum, mikromobilite hizmetlerinin bölgesel ölçekte yaygınlaştığını gösteriyor.

Verimlilik Odaklı Yeni Strateji

Şirket temsilcileri, bu sezonda temel odağın scooter filosunu sadece sayısal olarak genişletmek değil, mevcut kaynakların kullanım verimliliğini artırmak olduğunu vurguladı. Strateji değişikliği, her bir taşıt biriminin günlük devir hızını artırmayı ve ekipmanların talebin yüksek olduğu noktalara daha hassas yerleştirilmesini sağladı.

Bu yaklaşım sonucunda, aktif kullanıcı başına düşen ortalama yolculuk sayısı yüzde 11 arttı. Bu, kullanıcıların scooterları sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda günlük düzenli bir ulaşım aracı olarak daha fazla kullanmaya başladığı anlamına geliyor. Kayıtlı hesap sayısı ise geçen yıla göre yüzde 21 artarak 36 milyona ulaştı.

Teknolojik İnovasyonlar ve Altyapı

Whoosh, hizmetlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla bir dizi teknolojik çözüm uyguluyor. Aşağıdaki yenilikler kullanıcı aktivitesini artırmaya hizmet ediyor:

  • Yolculukları özel SMS mesajları aracılığıyla başlatma imkanı;
  • Şehir altyapısı ile derin entegrasyon;
  • Scooter konumlarının akıllı analiz sistemi.
Özbekistan gibi komşu pazarlar için de bu eğilim güncelliğini koruyor. Taşkent gibi büyük metropollerde trafik sıkışıklığı sorunu artarken, verimliliğe dayalı kicksharing hizmetleri modeli, ulaşım yükünü azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Uzmanlara göre, kicksharing pazarı artık ekstensif gelişimden intensif aşamaya geçiyor. Yani şirketler, daha fazla scooter satın almak yerine, mevcut olanları akıllıca yöneterek ve müşteri sadakatini artırarak geliri yükseltmeye çalışıyor. Bu da uzun vadede sürdürülebilir bir iş modelinin oluşmasına yardımcı oluyor.

WhooshKicksharingScooterTeknolojiBDT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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