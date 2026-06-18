Google Docs Kullanıcıları İçin Kılavuz: Gemini AI Nasıl Kapatılır?

Google, Gemini AI'yı Google Docs metin düzenleyici de dahil olmak üzere tüm servislerine aktif olarak entegre ediyor. Ancak birçok kullanıcı için belge üzerinde çalışma sürecinde sürekli görünen "Gemini ile yaz" (Write with Gemini) penceresi yardımcı olmaktan ziyade dikkat dağıtıcı bir unsur haline geliyor. Çalışma sürecinde odaklanmak isteyenler için bu fonksiyonu tamamen gizleme konusu güncelliğini koruyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Kullanıcılar genellikle Google Docs penceresindeki Gemini arayüzünü sadece kapatmaya çalışır, ancak bu geçici bir çözümdür. Ixbt.com verilerine göre, AI sohbet botu kendisini kapatma taleplerine her zaman net yanıt vermiyor veya sadece sohbet penceresini kapatmakla yetiniyor. Bu da kullanıcının çalışma alanında AI elementlerinin kalmasına neden oluyor.

Akıllı özellikleri yönetmek

Google Docs içindeki AI pop-up'larından ve imlecin yanında beliren "Yazmama yardım et" (Help me write) düğmesinden kurtulmanın en etkili yolu, Google Workspace ayarlarını değiştirmektir. Bu işlemin doğrudan belgenin kendisinde değil, Gmail e-posta servisi üzerinden gerçekleştirilmesi birçok kişi için beklenmedik bir durum olabilir.

AI'yı kapatmak için aşağıdaki adımların izlenmesi önerilir:

Gmail ayarlarına girin ve "Tüm ayarları görüntüle" (See all settings) düğmesine tıklayın;

"Genel" (General) sekmesine gidin;

"Akıllı özellikler ve kişiselleştirme" (Smart features and personalization) maddesini bulun;

Bu özelliği kapatın ve değişiklikleri kaydedin.

Bu işlem sadece Google Docs için değil, Google ekosistemindeki diğer servisler için de geçerlidir. Bu, kullanıcının her yeni belge açıldığında Gemini penceresini manuel olarak kapatma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Unutulmamalıdır ki, bu ayar kapatıldığında Google'ın sunduğu bazı otomatik tamamlama ve akıllı arama özellikleri de kısıtlanabilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu konu önemlidir, çünkü Gemini Özbekçe dilini desteklemeye başladığında servisin arayüzdeki aktivitesi önemli ölçüde arttı. Çalışma sürecinde maksimum düzeyde odaklanmak isteyen uzmanlar için yukarıdaki yöntem en uygun çözümdür. Teknoloji devleri AI'yı zorunlu olarak uygularken, kullanıcının seçim şansının kalması iş verimliliğine hizmet eder.