Tesla araçları sürücünün park etme alışkanlıklarını hatırlayacak

·24·Teknoloji
Tesla araçları sürücünün park etme alışkanlıklarını hatırlayacak

Tesla, Full Self-Driving (FSD) sistemi için bir sonraki önemli güncellemeyi duyurdu. Şirket CEO'su Elon Musk'a göre, elektrikli araçlar artık sadece otonom sürüş gerçekleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sürücünün park etme konusundaki kişisel tercihlerini analiz etme ve hatırlama yeteneğine sahip olacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu yenilik, sürücünün araç kontrolüne müdahalesini minimuma indirmeyi amaçlıyor. Şu anda FSD sistemi, varış noktasına ulaşıldığında ilk boş yeri işgal etmeye çalışıyor ve bu durum genellikle sürücünün planıyla örtüşmüyor. Yeni fonksiyon ise aracın tam olarak sahibinin istediği noktada durmasını sağlayacak.

Yapay zeka sürücü alışkanlıklarını öğrenecek

Elon Musk'ın açıklamasına göre sistem, sürücünün önceki hareketlerini analiz edecek. Örneğin, ofis binasının arkasında veya evin belirli bir kapısının önünde durmayı tercih ediyorsanız, Tesla bir sonraki seferde tam olarak o noktayı seçecek. Bu da sürücünün son aşamada direksiyonu devralma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

ixbt.com verilerine göre Tesla CEO'su, varış noktasına ulaşıldığındaki park etme sürecinin, şu anda FSD sisteminin çalışmasına insan müdahalesinin en temel nedeni olduğunu vurguladı. Sürücüler, sistemin seçtiği rastgele bir yerden ziyade, kendileri için rahat ve alışılmış noktaları tercih ediyorlar.

Güvenlik ve konforun uyumu

Musk'a göre, güvenlik açısından sistemde ciddi müdahaleler çok nadir görülüyor, ancak konforla ilgili hususların hala geliştirilmesi gerekiyor. Gelecek güncellemelerle Tesla elektrikli araçları şu noktalarda daha hassas durmayı öğrenecek:

  • Evin özel garajı veya bahçesi;
  • İş yeri veya ofis binası çevresindeki sabit yer;
  • Okul ve kreş alanlarındaki özel duraklama noktaları;
  • Çok katlı alışveriş merkezlerinin sürücünün alışık olduğu bölümleri.
Bu teknoloji, Tesla araçlarını tam otonom seviyeye taşıma yolunda önemli bir adımdır. Özbekistan pazarında da Tesla elektrikli araçlarına olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, yazılımın bu tür akıllı fonksiyonlarının yerel kullanıcılar için de sürüş sürecini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Şu an için bu güncellemenin kesin çıkış tarihi açıklanmadı, ancak FSD sisteminin bir sonraki büyük versiyonları kapsamında sunulması bekleniyor. Böylece Tesla, sadece teknik imkanları değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini (UX) de yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyor.

TeslaElon MuskFSDTeknolojiElektrikli Araç
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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