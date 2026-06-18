Adobe, AI asistanını Premiere, Illustrator ve InDesign uygulamalarına entegre etti

·3·Teknoloji
Adobe, AI asistanını Premiere, Illustrator ve InDesign uygulamalarına entegre etti

Adobe, Firefly yapay zeka (AI) asistanını önemli ölçüde güncelleyerek Premiere, Illustrator, InDesign ve Frame.io gibi popüler programların bünyesine dahil etti. Bu adım, tasarımcılar ve video editörleri için karmaşık süreçlerin otomasyonunda yeni bir dönem başlatıyor. Artık kullanıcılar; marka kitleri oluşturma, ürün videoları hazırlama ve storyboard çalışmaları üzerinde doğrudan AI desteğinden yararlanabilecekler. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, güncellenen Firefly uygulaması artık kullanıcılara oluşturulan herhangi bir elementi ayrı bir bileşen olarak kaydetme ve onu diğer projelerde yeniden kullanma imkanı tanıyor. Bu özellik, özellikle birden fazla platform için içerik üreten uzmanların işini kolaylaştırıyor. Adobe, ekosistemini giderek Canva servisine benzer, basit ve etkili AI araçlarıyla zenginleştiriyor.

Video ve grafik işlemede yeni imkanlar

Premiere Pro kullanıcıları için AI asistanı gerçek bir yardımcıya dönüştü. Dosyaları otomatik olarak sıralama, video klipleri grup halinde yeniden adlandırma, röportaj sorularını belirleme ve önemli noktalara işaretçiler koyma gibi teknik işleri üstleniyor. Bu da kurgu uzmanlarının zaman alan küçük işlerden kurtulup yaratıcı sürece daha fazla odaklanmalarına olanak tanıyor.

Illustrator programında ise yapay zeka, katmanları (layers) yeniden düzenleme ve belgedeki eksik yazı tiplerini kontrol etme gibi görevleri yerine getiriyor. Ayrıca Adobe, yeni "Elements" fonksiyonunu tanıttı. Bu sayede AI tarafından oluşturulan karakterler, nesneler ve mekanlar, daha sonra kullanılmak üzere özel bir veri tabanında saklanabiliyor. Bu, projeler arası tutarlılığı sağlamak açısından oldukça kritiktir.

Ekip çalışması ve entegrasyon

Şirket, ekip çalışması için "Projects" fonksiyonunu da devreye aldı. Bu özellik, tüm mevcut kaynakların tek bir yerde saklanmasını ve proje bağlamının ekip üyeleriyle paylaşılmasını sağlıyor. Örneğin, marka kampanyaları veya video serileri üzerinde çalışan gruplar, gerekli tüm materyallere aynı anda erişim hakkına sahip oluyorlar.

Firefly şu anda sadece Adobe ürünleri tarafından değil, aynı zamanda ChatGPT, Claude ve Copilot gibi harici AI sistemleri tarafından da destekleniyor. Şirket, yakında Google Gemini ve Slack ile iş birlikleri kurmayı planlıyor. Adobe'nin temel amacı, birden fazla uygulama boyunca çalışabilen tek bir AI asistanı yaratarak, önceden onlarca aşamadan oluşan süreçleri tamamen otomatikleştirmektir.

  • Marka stilini tanımlayarak logo ve renk paleti oluşturma;
  • Sıradan fotoğraflardan profesyonel ürün videoları hazırlama;
  • Video projeleri için otomatik storyboard oluşturma;
  • Projelerin ekipçe düzenlenmesi ve paylaşılması.
Şu anda bu yeni özelliklerin çoğu kapalı beta test aşamasında olup, önümüzdeki aylarda tüm aboneler için açılması bekleniyor. Bu değişiklikler, Adobe programlarını sadece profesyoneller için değil, AI yardımıyla hızlı sonuç almak isteyen yeni kullanıcılar için de cazip hale getiriyor.

AdobeFireflyYapay ZekaPremiere ProIllustrator
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Nodirbek Razzokov
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