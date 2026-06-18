Spotify Gerçek Hayranlar İçin Bilet Rezervasyon Sistemini Başlattı

Dünyanın en büyük müzik akış platformu olan Spotify, en sadık kullanıcıları için yeni bir imkan sundu. “Reserved by Spotify” adı verilen yeni sistem, sanatçıların sıkı hayranlarını belirleyerek, genel satışlar başlamadan önce konser biletlerini rezerve etmelerine olanak tanıyor. Bu adım, platformun “süper hayranlar” ile çalışma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik başlangıçta ABD'deki 18 yaş üstü Premium aboneleri için geçerli olacak. Projenin ilk ortağı olarak şarkıcı Role Model seçildi. Onun konser turneleriyle ilgilenen hayranlar, 23 Haziran'dan itibaren kendilerine ayrılan biletler hakkında bildirimler almaya başlayacaklar. Spotify, bu işlemlerden herhangi bir ek komisyon ücreti almayacağını özellikle belirtti.

Bilet karaborsacılığına karşı mücadele

Bu sistemin temel amacı, bilet piyasasındaki ana sorun olan karaborsacılık ve botlarla mücadele etmektir. Günümüzde popüler sanatçıların konser biletleri satışa çıkar çıkmaz otomatik yazılımlar aracılığıyla saniyeler içinde satın alınmakta ve daha sonra birkaç kat daha pahalıya yeniden satılmaktadır. Spotify ise biletlerin botlara değil, sanatçının şarkılarını düzenli olarak dinleyen gerçek insanlara ulaşmasını hedefliyor.

ixbt.com verilerine göre sistem, bilet teklif ederken kullanıcının aktivitesini titizlikle analiz ediyor. Burada sadece dinleme sayısı değil, aynı zamanda paylaşım (share) ve diğer etkileşimli hareketler de dikkate alınıyor. En önemlisi, sistem yapay zeka veya botlar yardımıyla istatistiklerin manipüle edilmesine izin vermiyor. Müziği sadece arka planda sürekli çalmak, “süper hayran” statüsü almak için yeterli olmayacak.

Geolokasyon ve kullanım şartları

Reserved sistemi, kullanıcının bulunduğu konumu da dikkate alıyor. Biletler yalnızca konserin gerçekleşeceği bölgeye yakın olan hayranlara teklif ediliyor. Eğer kullanıcı tüm şartları karşılıyorsa, Spotify uygulamasının ana sayfasında özel bir teklif beliriyor. Orada konser tarihlerini incelemek ve bilet satın almak için hatırlatıcı kurmak mümkün olacak.

Şu an için proje yalnızca Live Nation mekanlarında gerçekleşen konserler ve Ticketmaster platformu üzerinden yapılan satışlar için geçerli. Şirket, gelecekte daha küçük konser salonlarını ve Avrupa ile Asya bölgeleri dahil olmak üzere uluslararası pazarları da kapsamayı planlıyor. Bu durum, gelecekte Özbekistan'daki Spotify kullanıcıları için de uluslararası yıldızların konserlerine bilet almayı kolaylaştırabilir.

Şunu belirtmek gerekir ki, “süper hayranların” sayısı her zaman konser salonundaki koltuk sayısıyla örtüşmeyebilir. Bu nedenle, en aktif dinleyicilere bile bilet garanti edilmez; ancak genel kuyruktan önce satın alma imkanı 24 saat boyunca saklı kalır. Bu durum Spotify için de avantajlı olup, kullanıcıları ücretli aboneliklerini sürdürmeye ve uygulamada daha fazla vakit geçirmeye teşvik ediyor.