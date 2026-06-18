Yapay Zeka Denetimi Mücadelesi: BT Çalışanları Dev Şirketlere Karşı

·29·Teknoloji
Yapay Zeka Denetimi Mücadelesi: BT Çalışanları Dev Şirketlere Karşı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bunların toplum üzerindeki etkilerine dair endişeler ışığında, ABD'de yeni bir siyasi hareket ortaya çıktı. Sektör uzmanları ve sıradan BT çalışanları tarafından desteklenen Guardrails Alliance super PAC (siyasi aksiyon komitesi), teknoloji devlerinin AI alanındaki sınırsız hakimiyetine karşı mücadele başlattı. Bu hareket, teknolojilerin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve sıkı yasal denetimlerin kurulmasını hedefliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

The New York Times'ın haberine göre Guardrails Alliance, demokrat aktivistler Shonna Thomas ve Leah Hunt-Hendricks tarafından kuruldu. Kuruluş, kendisini büyük şirketlerin çıkarlarına karşı duran halkçı bir hareket olarak tanımlıyor. Komitenin şu an 5 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor ve bu miktarın mevcut seçim döngüsü sonuna kadar 15 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

Küçük bütçe ve devasa hedefler

5 milyon dolar büyük bir miktar gibi görünse de, teknoloji liderleri tarafından finanse edilen Leading the Future gibi grupların 100 milyon dolarlık bütçesinin yanında oldukça mütevazı kalıyor. Bilgi olarak, Leading the Future organizasyonu OpenAI başkanı Greg Brockman gibi isimler tarafından destekleniyor. Ancak Guardrails Alliance kurucuları, meselenin para değil, kamuoyunun ve sektör uzmanlarının gerçek endişeleri olduğunu vurguluyor.

Yeni organizasyonun ilk büyük adımı, New York kongre adayı Alex Bores'u desteklemek olacak. Bores, AI alanının düzenlenmesini savunduğu için büyük teknoloji lobilerinin hedefi haline gelmişti. Guardrails Alliance tarafından yayınlanan reklam filmlerinden birinde, ChatGPT ile uzun bir iletişimden sonra intihar eden genç Adam Reynolds'ın ebeveynleri yer alıyor. Bu durum, AI algoritmalarının insan psikolojisi üzerindeki etkisinin ne kadar ciddi olabileceğini gösteriyor.

BT çalışanlarının hoşnutsuzluğu artıyor

İlginç olan şu ki, OpenAI gibi şirketlerin birçok çalışanı yöneticilerinin siyasi pozisyonlarından memnun değil. Sosyal ağlarda AI denetimine karşı yöneltilen saldırıları eleştiriyorlar. Ayrıca sektör temsilcileri, şirketlerinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile olan sözleşmelerini iptal etmesini ve teknolojilerin kitlesel gözetim ile otonom savaşlarda kullanılmamasını talep ediyor.

Shonna Thomas'ın sözlerine göre Guardrails Alliance, teknoloji sektörünün seçimler ve yasama üzerindeki manipülatif etkisinden endişe duyan herkes için siyasi bir merkez haline gelmeli. Organizasyon, Anthropic gibi şirketler tarafından desteklenen Public First Action grubuyla da iş birliği yapıyor. Bu da AI güvenliği meselesinin sadece siyasetçiler için değil, teknolojiyi yaratanların kendileri için de öncelikli bir görev haline geldiğini gösteriyor.

Özbekistan gibi dijital ekonomiye geçiş yapan ülkeler için de bu süreçler büyük önem taşıyor. Küresel teknoloji devleri arasındaki bu mücadele, gelecekte dünya genelinde AI etiği ve güvenliği konusunda uluslararası standartların oluşmasını doğrudan etkileyecektir.

Yapay ZekaGuardrails AllianceOpenAITeknolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabiliriPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabilirBugün, 16:28Xiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorXiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorBugün, 16:26Sber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol EdilebilecekSber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol EdilebilecekBugün, 16:00MapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuMapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuBugün, 15:56Apple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıApple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıBugün, 15:52Resmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıResmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıBugün, 15:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı