Yapay Zeka Denetimi Mücadelesi: BT Çalışanları Dev Şirketlere Karşı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bunların toplum üzerindeki etkilerine dair endişeler ışığında, ABD'de yeni bir siyasi hareket ortaya çıktı. Sektör uzmanları ve sıradan BT çalışanları tarafından desteklenen Guardrails Alliance super PAC (siyasi aksiyon komitesi), teknoloji devlerinin AI alanındaki sınırsız hakimiyetine karşı mücadele başlattı. Bu hareket, teknolojilerin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve sıkı yasal denetimlerin kurulmasını hedefliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

The New York Times'ın haberine göre Guardrails Alliance, demokrat aktivistler Shonna Thomas ve Leah Hunt-Hendricks tarafından kuruldu. Kuruluş, kendisini büyük şirketlerin çıkarlarına karşı duran halkçı bir hareket olarak tanımlıyor. Komitenin şu an 5 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor ve bu miktarın mevcut seçim döngüsü sonuna kadar 15 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

Küçük bütçe ve devasa hedefler

5 milyon dolar büyük bir miktar gibi görünse de, teknoloji liderleri tarafından finanse edilen Leading the Future gibi grupların 100 milyon dolarlık bütçesinin yanında oldukça mütevazı kalıyor. Bilgi olarak, Leading the Future organizasyonu OpenAI başkanı Greg Brockman gibi isimler tarafından destekleniyor. Ancak Guardrails Alliance kurucuları, meselenin para değil, kamuoyunun ve sektör uzmanlarının gerçek endişeleri olduğunu vurguluyor.

Yeni organizasyonun ilk büyük adımı, New York kongre adayı Alex Bores'u desteklemek olacak. Bores, AI alanının düzenlenmesini savunduğu için büyük teknoloji lobilerinin hedefi haline gelmişti. Guardrails Alliance tarafından yayınlanan reklam filmlerinden birinde, ChatGPT ile uzun bir iletişimden sonra intihar eden genç Adam Reynolds'ın ebeveynleri yer alıyor. Bu durum, AI algoritmalarının insan psikolojisi üzerindeki etkisinin ne kadar ciddi olabileceğini gösteriyor.

BT çalışanlarının hoşnutsuzluğu artıyor

İlginç olan şu ki, OpenAI gibi şirketlerin birçok çalışanı yöneticilerinin siyasi pozisyonlarından memnun değil. Sosyal ağlarda AI denetimine karşı yöneltilen saldırıları eleştiriyorlar. Ayrıca sektör temsilcileri, şirketlerinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile olan sözleşmelerini iptal etmesini ve teknolojilerin kitlesel gözetim ile otonom savaşlarda kullanılmamasını talep ediyor.

Shonna Thomas'ın sözlerine göre Guardrails Alliance, teknoloji sektörünün seçimler ve yasama üzerindeki manipülatif etkisinden endişe duyan herkes için siyasi bir merkez haline gelmeli. Organizasyon, Anthropic gibi şirketler tarafından desteklenen Public First Action grubuyla da iş birliği yapıyor. Bu da AI güvenliği meselesinin sadece siyasetçiler için değil, teknolojiyi yaratanların kendileri için de öncelikli bir görev haline geldiğini gösteriyor.

Özbekistan gibi dijital ekonomiye geçiş yapan ülkeler için de bu süreçler büyük önem taşıyor. Küresel teknoloji devleri arasındaki bu mücadele, gelecekte dünya genelinde AI etiği ve güvenliği konusunda uluslararası standartların oluşmasını doğrudan etkileyecektir.