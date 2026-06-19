Snap, yapay zeka birimini ayrı bir şirket olan Dotmo'ya dönüştürdü

Popüler Snapchat mesajlaşma uygulamasının sahibi Snap şirketi, yapay zeka tabanlı video teknolojileriyle uğraşan dahili birimini bağımsız bir yapıya dönüştüreceğini duyurdu. Dotmo adı verilen yeni şirket, etkileşimli oyun deneyimleri yaratabilen AI modelleri geliştirmeye odaklanacak. Bu adımın arkasında sadece stratejik genişleme değil, aynı zamanda yüksek teknolojik araştırmaların getirdiği büyük maliyetler yatıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Snap, bu tür çalışmaları dahili kaynaklarla yürütmenin aşırı maliyetli olduğunu kabul etti. Dotmo teknik olarak ayrı bir şirket olsa da Snapchat ile yakın ilişkilerini sürdürecek. Özellikle Snap, yeni girişime teknolojilerini oyun ve etkileşimli eğlence platformları için uyarlama lisansı verecek.

Finansal strateji ve personel değişimi

Yeni projenin ekibi temel olarak Snap'in mevcut çalışanlarından oluşturulacak. Bu kişiler mevcut işlerini bırakarak tamamen Dotmo'nun gelişimine odaklanacaklar. İlginç olan nokta, Snap'in yeni şirketi doğrudan finanse etmeyecek olmasıdır. Bunun yerine, Snap'in CTO'su Bobby Murphy ana yatırımcı olarak öne çıkacak ve kişisel fonlarıyla projede büyük bir pay sahibi olacak.

Bobby Murphy ana görevini koruyacak ve Snap bünyesindeki GenAI araştırmalarını yönetmeye devam edecek. Snap ise karşılığında, personel ve lisans karşılığında Dotmo hisselerinin önemli bir kısmını elde edecek. Yeni girişimin gelecekte başarılı olması durumunda, bunun ana şirket için büyük kazanç getirmesi bekleniyor.

Maliyetleri azaltma yolundaki adımlar

Bu, Snap için bu yılki ikinci büyük spin-off, yani ayrılma sürecidir. Daha önce şirket, akıllı gözlükler üreten Specs birimini de ayrı bir şirkete dönüştürmüştü. O dönemde Specs gözlüklerinin 2200 dolarlık yüksek fiyatı yatırımcılar arasında endişe yaratmış ve Snap hisselerinin düşmesine neden olmuştu.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre Dotmo ekibi, Snap'in temel iş önceliklerine girmeyen dijital deneyimler yaratmaya odaklanacak. Ancak gelecekte bu geliştirmelerin Snapchat ekosistemine entegre edilmesi de ihtimal dahilinde. Bu tür bir spin-off stratejisi şirketlere şu imkanları sağlar:

Finansal yükü azaltmak ve maliyetleri optimize etmek;

Belirli teknolojik varlıkları yatırımcılara daha belirgin şekilde sunmak;

Ekibe operasyonel esneklik ve özgürlük sağlamak;

Dış yatırımları çekme sürecini kolaylaştırmak.

Snap'in bu yıl yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardığı göz önüne alındığında, Dotmo projesinin ayrı bir şirkete dönüştürülmesi, finansal istikrarı korurken aynı zamanda inovasyondan vazgeçmemek için bir önlem olarak görülüyor. Artık Dotmo, bağımsız olarak dış yatırımcıları çekme hakkına da sahip olacak.