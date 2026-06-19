İşlemciler İçeriden Soğutuluyor: Güney Kore'de Devrim Niteliğinde Teknoloji Geliştirildi

Modern yapay zeka sistemlerinin ve yüksek performanslı hesaplama cihazlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri aşırı ısınmadır. Kore İleri Teknoloji Enstitüsü (KAIST) bilim insanları, bu soruna tamamen yeni bir yaklaşım sunarak su soğutma sistemini doğrudan silikon kristalinin içine yerleştirmeyi başardılar. Bunu Ixbt.com bildirdi .

Geleneksel sistemlerde ısı, harici radyatörler ve ısı dağıtıcı kapaklar aracılığıyla dışarı atılır. Ancak ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, yeni geliştirmede su, özel mikroskobik kanallar aracılığıyla doğrudan çipin içinde dolaşıyor. Bu yöntem, ısının kaynağında yok edilmesini sağlayarak soğutma verimliliğini keskin bir şekilde artırıyor.

Sistemin temeli, çok sayıda giriş ve çıkış noktasına sahip karmaşık bir mikrokanal ağından oluşuyor. Kristal yüzeyine eşit şekilde dağılan bu kanallar, oda sıcaklığındaki su yardımıyla çipin her noktasının eşit şekilde soğutulmasını sağlıyor. Bu da işlemcinin bazı bölümlerinin aşırı ısınması (lokal termal noktalar) riskini ortadan kaldırıyor.

Rekor Seviyede Verimlilik ve Güç

Yapılan testlerin sonuçları mühendisleri hayrete düşürdü. Santimetrekare başına 2000 watt'a kadar ulaşan devasa ısı yükü altında bile kristal sıcaklığı 100 °C seviyesini aşmadı. Araştırmacılar, bu sistemin verimlilik katsayısının 2020 yılında kırılan önceki dünya rekorundan yaklaşık on kat daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Yeni teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise ekonomik uygunluğudur. Bu tür çiplerin üretimi için egzotik veya aşırı pahalı malzemeler gerekmiyor. En önemlisi, süreç mevcut yarı iletken fabrikalarının üretim hatlarına ciddi bir modernizasyon gerektirmeden entegre edilebilir.

Bu keşfin gelecekte NVIDIA gibi şirketlerin güçlü GPU'ları, büyük veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için belirleyici bir öneme sahip olması bekleniyor. Soğutma sisteminin kompakt hale gelmesi ve verimliliğin artması sonucunda cihazların enerji tüketimi azalacak ve kullanım ömürleri uzayacaktır.

Şu anda bilim insanları, bu teknolojiyi ticarileştirmek ve büyük teknoloji devleriyle iş birliği yaparak seri üretime geçirmek üzerinde çalışıyorlar. Yakın gelecekte bilgisayarlarımızda harici soğutucular olmadan, içinden su akan işlemciler görme ihtimalimiz oldukça yüksek.