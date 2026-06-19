Rus Elektronik Sanayisinde Beklenmedik Geri Adım: 835 Milyon Rublelik Proje İptal Edildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkenin elektronik sanayisi için stratejik öneme sahip olan ve toplam değeri 835 milyon ruble olan büyük bir projeyi durdurma kararı aldı. Yerli elektronik bileşenlerin üretimi için gerekli ekipmanların geliştirilmesine yönelik bu girişimin beklenmedik şekilde iptal edilmesi, sektör uzmanları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. iXBT.com haber veriyor.

Aslında bu proje kapsamında, modern elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir hammadde olan pişirilmemiş seramiklerle çalışmaya yönelik üç tip deney düzeneğinin geliştirilmesi planlanmıştı. Bu teknolojiler, mikroschip gövdelerinin, SVCH modüllerinin ve diğer kritik elektronik parçaların hazırlanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. iXBT.com'un haberine göre, yeni cihazların Slovenya merkezli KEKO şirketinin sunduğu Batı teknolojilerine uygun bir alternatif olması bekleniyordu.

Bilimler Akademisi'nin Reddi

Kamu ihale portalındaki verilere göre, proje, ihale sonuçlarının açıklanması gereken tarihten birkaç gün önce durduruldu. İlginç olan ise, bu kararın Rusya Bilimler Akademisi'nin (RAN) bir mektubu nedeniyle alınmış olmasıdır. Akademinin sonucunda, söz konusu projenin mevcut koşullarda uygulanmasının uygun olmadığı belirtilmiştir. Ancak RAN'ın tam olarak neden böyle bir tutum sergilediğine dair ayrıntılar açıklanmamıştır.

Sektör uzmanlarına göre, projenin iptal edilmesinde teknik ve ekonomik faktörlerin birleşimi etkili olmuş olabilir. Özellikle, ekipmanlar Rusya'da geliştirilse bile, içindeki en kritik bileşenlerin yine de yurt dışından satın alınması gerekecekti. Bu durum ise Rusya hükümetinin belirlediği tam teknolojik bağımsızlığa ulaşma hedefiyle çelişmektedir.

Proje kapsamında aşağıdaki teknolojik süreçlerin yerlileştirilmesi planlanmıştı:

Seramik katmanlarda ultra hassas delikler oluşturma cihazı;

Seramik plakaların kesimi için tasarlanmış yüksek teknolojili ekipmanlar;

Çok katmanlı seramik yapıların montaj ve presleme sistemleri.

Finansal Yetersizlik ve Gelecekteki Riskler

Bu, Rus elektronik sanayisindeki ilk benzer durum değil. 2025 yılı sonunda da yarı iletkenler için malzeme hazırlamaya yönelik bir dizi proje durdurulmuştu. O dönemde temel neden olarak finansman kısıtlamaları gösterilmişti. Mevcut hesaplamalara göre, Rusya'nın 2026–2028 yılları için planlanan elektronik makine imalatı geliştirme programında 33 milyar rubleden fazla açık bulunmaktadır.

Özbekistan pazarındaki teknolojik süreçler açısından bakıldığında, bölgedeki büyük devletlerin bu tür projelerden vazgeçmesi küresel tedarik zincirini de etkileyebilir. Rusya pazarında yerli bileşen eksikliğinin ortaya çıkması, orada üretilen ev aletleri ve elektroniklerin fiyatlarının artmasına veya ithalata bağımlılığın daha da güçlenmesine yol açacaktır.

Özetle, 835 milyon rublelik projenin iptali, Rus elektronik sanayisinin kendi kendine yetme seviyesine ulaşma planlarını bir miktar geriye itmektedir. Bakanlığın ve bilim çevrelerinin bu yönde nasıl bir alternatif yol izleyeceği şimdilik belirsizliğini korumaktadır.