Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, Avrupa Birliği'nin uydu frekanslarını yeniden dağıtma planlarını sert bir şekilde eleştirdi. Şirket temsilcileri, Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen yeni düzenlemelerin, akıllı telefonların uyduya doğrudan bağlanma teknolojisini kısıtlayabileceğini ve küresel ölçekte iletişim kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX tarafından Avrupa Komisyonu'na gönderilen resmi başvuruda, AB'nin bu girişiminin Avrupalı kullanıcıları modern iletişim imkanlarından mahrum bırakmasının yanı sıra acil servislerin çalışmasında ciddi sorunlara yol açacağı ifade edildi. Özellikle Bloomberg'in haberine göre, bu tür kısıtlamalar şu anda Starlink sistemini aktif olarak kullanan Ukrayna topraklarındaki iletişim güvenliğine doğrudan tehdit oluşturabilir.

İnterferans ve teknik engeller

Avrupa Birliği, kendi IRIS² uydu grubunu kurmayı planlıyor ve bu proje için hibrit radyo frekans sistemini kullanmak istiyor. SpaceX uzmanlarına göre, bu sistem Starlink hizmetleriyle teknik çakışmaya (interferans) girebilir. Bu durum sadece ticari iletişimi değil, Ukrayna'daki kurtarma ve acil yardım servislerinin istikrarlı çalışmasını da riske atıyor.

Avrupa Komisyonu daha önce yabancı operatörlerin 2 GHz civarındaki frekans bandına erişimini kısıtlama niyetini açıklamıştı. Söz konusu bant, akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanması (direct-to-cell) teknolojisi için kritik öneme sahiptir. Şu anda bu spektrumda ABD'li Viasat ve EchoStar şirketleri faaliyet göstermektedir, ancak lisans süreleri 2027 yılında sona erecektir.

Siyasi çıkarlar ve ekonomik gerçeklik

SpaceX temsilcileri, AB planlarını eleştirirken, birliğin ekonomik ve teknik gerçeklikten ziyade operatörün hangi ülkede kayıtlı olduğuna daha fazla önem verdiğini vurguluyor. Şirkete göre, böyle bir yaklaşım inovasyonu boğar ve küresel uydu iletişimi ekosisteminde yapay engeller oluşturabilir.

Hatırlatmak gerekir ki Starlink, şu anda Ukrayna'da "Kyivstar" ve Veon operatörleri ile iş birliği içinde veri iletim hizmetleri sunmaktadır. Bu iletişim sistemi, ülkenin kritik altyapısı için hayati önem taşımakta olup, herhangi bir teknik arıza veya frekans çakışması ağır sonuçlara yol açabilir.

TASS ve diğer uluslararası haber ajanslarının verdiği bilgilere göre, Avrupa Birliği kendi bağımsız uydu ağını kurarak ABD teknolojilerine olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ancak SpaceX, bu hamlelerin mevcut hizmetlerin kalitesini düşüreceğinden ve küresel iletişim standartlarına zarar vereceğinden endişe ediyor.