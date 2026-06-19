Siyahın da Ötesinde: Dünyanın En Koyu Boyası Otomobil Endüstrisinde Devrim Yaratabilir

·32·Teknoloji
Siyahın da Ötesinde: Dünyanın En Koyu Boyası Otomobil Endüstrisinde Devrim Yaratabilir

Singapur merkezli Nipsea Group araştırmacıları, görünür ışık dalgalarının %99,9'unu emen ultra siyah bir kaplama geliştirmeyi başardı. Bu yeni teknoloji sadece görsel bir efekt yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda otomobil tasarımı ve lüks segment standartlarını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Söz konusu geliştirme, özellikle Çin gibi büyük pazarlarda lüks siyah otomobillere olan talebi karşılamaya yönelik. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni kompozit malzeme, özellikleri bakımından ünlü Vantablack boyasına benziyor. Hatırlatmak gerekirse, 2019 yılında BMW, BMW X6 konsept aracında Vantablack teknolojisini kullanmıştı. Alman otomobil devi, karbon nanotüpler tabanlı bu emülsiyonla kaplanmış herhangi bir yüzeyin, insan gözü için hacimsel özelliklerini kaybettiğini vurgulamıştı. Sonuç olarak nesneler iki boyutlu görünür ve beyin bunu tıpkı bir boşluğa veya derin bir deliğe bakıyormuş gibi algılar.

Teknolojik Mükemmellik ve Dayanıklılık

Vantablack teknolojisi zamanında ticari otomobiller için uygulanmamıştı. Bunun yerine, uydular ve görünmez denizaltılar gibi egzotik alanlarda ışık yansımasını azaltmak için kullanılmıştı. Ancak Nipsea Group tarafından sunulan yeni "ultra-siyah" kaplama, nem ve suya dayanıklılık testlerini başarıyla geçerek stabilitesini kanıtladı. Bu da teknolojinin seri otomobil üretiminde kullanılmasına olanak tanıyor.

Şirketin araştırma kimyageri Chivey Liu'ya göre, Çin'de otomobil rengi satış hacmini belirleyen temel faktörlerden biri haline geldi. Koyu siyah renk, zarif görünümü, güçlü görsel etkisi ve lüks ışıltısı nedeniyle uzun süredir premium sınıf otomobiller için bir tercih simgesi olmuştur. Yeni boya, tam olarak bu ihtiyacı yeni bir seviyeye taşıyor.

ixbt.com'un haberine göre, Liu ve ekibi bu sonuca ulaşmak için kurum ve karbon nanotüpler arasındaki doğal çekim kuvvetinden, yani "pi-etkileşiminden" yararlandılar. Bu yöntem, parçacıkların boya karışımı içinde kendine özgü bir "noktaları birleştiren" yapı oluşturmasına yardımcı oldu.

Işığı Hapseden Yapı

CB-CNT olarak adlandırılan yeni ultra-siyah kaplama, ışığı hapseden benzersiz bir yapısal morfolojiye sahip. Araştırmacılar, bu yapının sıradan siyah boyalara kıyasla ışık emme kapasitesini keskin bir şekilde artırdığını belirtiyor. Bu da şu avantajları sağlıyor:

  • Nesnenin görsel hacmini tamamen gizleme imkanı;
  • Güneş ışığı altında bile rengin değişmezliği ve derinliği;
  • Otomobil gövdesindeki küçük detayların ve çizgilerin belirsizleşmesi sonucu oluşan "gizemli" görünüm.
Şu anda bu teknolojinin geniş ölçekli üretime geçirilmesi konuları değerlendiriliyor. Eğer tüm testler başarıyla tamamlanırsa, yakın gelecekte yollarda tıpkı uzaydaki bir kara delik gibi görünen BMW veya diğer markaların lüks otomobillerini görebiliriz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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